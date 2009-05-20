LiquidTellur

Цель: найти интересную постоянную работу программиста C++/Assebler

Знание языков программирования C/C++ (MS Visual Studio, Borland C++ Builder), Assembler (Turbo Assembler, Flat Assembler), Pascal (Borland Delphi, Free Pascal), , 1C, PHP, MQL4, Transact SQL, Action Script (Macromedia Flash)

Знание Объектно-ориентированного программирования, языка запросов SQL, T-SQL, технологии HTML, XML.

Глубокое знание архитектуры процессоров x86, навыки реверс-инженеринга, дизассемблирования, модификации программ без исходного кода, создание загрузчиков/перехватчиков. Знание Win32 API.

Опыт работы с графикой (GDI, DirectX, OpenGL)

Опыт использования сторонних компонент (DLL, ActiveX/COM)

Один из примеров разработки на C++/ASM: Программа отладчик/эмулятор выполнения приложений win32. Суть ее в том что бы не потеряв управление, выполнять указанную программу по иструкциям до достижения некоторых условий. Для выполнения каждая инструкция дизассемблируется, копируется в другую область памяти, перенастраивается (не используя информацию о relocation из PE, т.к. трассируемая программа может быть самомодифицирующейся). Учтена возможность возникновения исключений процессора (часто в программах используется как защита от отладки), в таком случае управление не теряется

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