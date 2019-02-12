MIhail010

Слабодчиков Михаил MIhail010

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Редизайн для Онлайн Магазина

    $100

    Сделайть юзабилити тест дизайна онлайн магазина на выходе отчет в простой форме со скриншотами (тут не так, там не удобно, итд)Предложить варианты по оптимизиции (первый экран, меню, внутренние страницы, карточка продукта) Сделать новый экскиз или тз ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка баннеров HTML5

    Разработка баннеров HTML5  5 разных баннеров для разных услуг  6 размеров каждый:  300 x 250  320 x 100  250 x 250  200 x 200  300 x 600  336 x 280  Премиум качества, неограниченные ревизии, до резульатата под ключ.  Раскадровки нет. Есть брендбук, есть контент.

    HTMLБрендбук
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация сайта БУРЖНЕТ – GOOGLE

    Есть сайт в англоязычном сегменте возраст 5 лет, хорошие позиции и трафик.   Интересует:   1. Аудит сайта   2. Сбор семантического ядра  3. Написание Заголовков и Описаний (50 страниц)  4. Перелинковка  5. Карта сайта  В штате есть копирайтер, вебмастер, рекламщик, фотограф.   Цены и условия сотрудничества, ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад