Сделайть юзабилити тест дизайна онлайн магазина на выходе отчет в простой форме со скриншотами (тут не так, там не удобно, итд)Предложить варианты по оптимизиции (первый экран, меню, внутренние страницы, карточка продукта) Сделать новый экскиз или тз ...