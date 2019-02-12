Сделайть юзабилити тест дизайна онлайн магазина на выходе отчет в простой форме со скриншотами (тут не так, там не удобно, итд)Предложить варианты по оптимизиции (первый экран, меню, внутренние страницы, карточка продукта) Сделать новый экскиз или тз ...
Слабодчиков Михаил MIhail010MIhail010
39 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
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