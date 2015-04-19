Качество - залог долгосрочного сотрудничества

Только качественный дизайн. 11 лет в полиграфии.

Парсеры любой сложности.

3D-моделирование

Наполнение сайтов

Портфолио: http://freelance.ru/users/mary_oleks/

http://www.weblancer.net/users/Iriss_fly/portfolio/

Skype: maleficent66