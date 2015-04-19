Мария Олексюк Mary_OleksiukMary_Oleksiuk
30 летУкраина/Винница
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качество - залог долгосрочного сотрудничества
Только качественный дизайн. 11 лет в полиграфии.
Парсеры любой сложности.
3D-моделирование
Наполнение сайтов
Портфолио: http://freelance.ru/users/mary_oleks/
http://www.weblancer.net/users/Iriss_fly/portfolio/
Skype: maleficent66
Портфолио
- Баннер196 просмотров
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $15
#313
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10
#332
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $15
#734
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $10
#806
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10
#831
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $15
#931
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $15
#1578
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50
#1985
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $20
#2567