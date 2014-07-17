MasterBIZ

Тахир Абидов MasterBIZ

 
36 летРоссия/Махачкала
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Резюме

Абидов Тахир Гаджиевич

мобил.тел. +79887802244

e-mail: [email protected]

ICQ: 576546384

Дополнительная информация / Резюме

Работаю в трёх направлениях : САЙТЫ, ГРАФИКА, РАЗРАБОТКА специализированных программ под Windows

У меня можно заказать:

1) создание сайтов на php и asp

2) продвижение сайтов в поисковых системах яндекс, google и др.

3) дизайн сайта

4) flash (или gif) банерную рекламу

5) разработку логотипа

5) Восстановление фотографий, ретуширование.

6) Разработка программ под Windows

7) Разработка 3D моделей

PHPДизайн сайтаСайт на PHPFlash

  • Нарисовать баннер

    $10

    Нарисовать баннер с акцией для интернет-магазина по продаже стационарных блендеров. Размер баннера 729Х400. акция: при покупке блендера кухонные весы в подарок.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    $10

    Необходимо вставить в 15 статей по 2 уникальных тематических картинки, медицинской тематики. Обязательно правильное имя картинки, а так же заполнение полей, альт и тайтл.( по полям могу объяснить) движок WP .

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад