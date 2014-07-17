Нарисовать баннер с акцией для интернет-магазина по продаже стационарных блендеров. Размер баннера 729Х400. акция: при покупке блендера кухонные весы в подарок.
Резюме
Абидов Тахир Гаджиевич
мобил.тел. +79887802244
e-mail: [email protected]
ICQ: 576546384
Дополнительная информация / Резюме
Работаю в трёх направлениях : САЙТЫ, ГРАФИКА, РАЗРАБОТКА специализированных программ под Windows
У меня можно заказать:
1) создание сайтов на php и asp
2) продвижение сайтов в поисковых системах яндекс, google и др.
3) дизайн сайта
4) flash (или gif) банерную рекламу
5) разработку логотипа
5) Восстановление фотографий, ретуширование.
6) Разработка программ под Windows
7) Разработка 3D моделей
Действие аккаунта приостановлено!
- $10Баннеры29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо вставить в 15 статей по 2 уникальных тематических картинки, медицинской тематики. Обязательно правильное имя картинки, а так же заполнение полей, альт и тайтл.( по полям могу объяснить) движок WP .Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад