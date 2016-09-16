Photoshop, Lightroom, Написание текстов

Знаю Photoshop на уровне выше среднего(обработка фото, ретушь и тд.), обработка и коррекция фото в Lightroom, Есть опыт в написании текстов, Отлично знаю Word, Умело работаю и корректирую тексты после распознавания в FineReader.