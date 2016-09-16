Photoshop, Lightroom, Написание текстов
Знаю Photoshop на уровне выше среднего(обработка фото, ретушь и тд.), обработка и коррекция фото в Lightroom, Есть опыт в написании текстов, Отлично знаю Word, Умело работаю и корректирую тексты после распознавания в FineReader.
Нейминг и Слоганы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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Переводы
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Копирайтинг
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