MiraMaX166

Максим MiraMaX166

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
MMX166
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kolb10
Колбк 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Скрипт для сайта. Синхронное переключение табов с одинаковыми именами
CSSHTMLJavaScript
Предоставили подробное ТЗ, оставались на связи в процессе выполнения задачи. Осуществили своевременную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё выполнено согласно заданию. Советую к сотрудничеству.
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