MiraMaX166

Требуется исправить проблемы с выводом круговой диаграммы в компоненте опроса Community Surveys 6.0.10 на Joomla 3.9.25. Проблема заключается в том, что при наличии одного результата диаграмма отображается корректно, но при нескольких результатах она не выводится. Необходимо найти и устранить данную ошибку.
- $20Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
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Требуется разработать упаковщик EXE для проекта на VB.NET, который соберет exe-файл, иконку и ресурсы в один исполняемый файл. Упаковщик должен позволять выбирать каталог с файлами, иконку, место распаковки и степень сжатия. Операционная система - Windows 7 и выше. Язык программирования выбирает исполнитель.Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $20
Требуется скомпилировать PHP 5.3.29 (CGI+FPM) на Debian 11 с использованием ISPConfig 3.2.9p1 и Apache 2. Необходимо доработать инструкцию, исправив ошибки, приводящие к 500 ошибке сервера. PHP 5 должен устанавливаться как дополнительный к PHP 7 и 8. Инструкция и дополнительные разъяснения предоставляются по запросу.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать скрипт, который обеспечит синхронное переключение табов с одинаковыми именами на веб-странице. При нажатии на кнопки 'описание' и 'модуль' должны активироваться соответствующие вкладки во всех блоках. Функционал должен быть реализован с использованием HTML, CSS и JS, и работать с кодом, доступным через инструменты разработчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад