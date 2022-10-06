MiraMaX166

Требуется создать скрипт, который обеспечит синхронное переключение табов с одинаковыми именами на веб-странице. При нажатии на кнопки 'описание' и 'модуль' должны активироваться соответствующие вкладки во всех блоках. Функционал должен быть реализован с использованием HTML, CSS и JS, и работать с кодом, доступным через инструменты разработчика.