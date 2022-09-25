Шукаємо Full-stack розробника для створення сайту компанії-перевізника. Необхідно зверстати Front-end по макету з Figma, реалізувати Back-end на Python (Django/Flask), підключитися до бази даних телеграм бота та налаштувати авторизацію. Розробка особистого кабінету для користувачів також є частиною завдання.