MrTuchka

Максим Тучка MrTuchka

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Веб сервіс для 1с

    Потрібен спеціаліст для розробки веб-сервісу в 1С: Підприємство 8.3. Необхідно реалізувати методи для створення замовлення, додавання контрагента та створення видаткової накладної. Сервіс буде використовуватися для інтеграції з СРМ системою.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перенести сайт на Opancart

    Необходимо перенести готовый фронт сайта на платформу OpenCart. Ищем специалиста с опытом работы с CMS OpenCart для выполнения этой задачи. Укажите стоимость переноса.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Розробка сайту

    Шукаємо Full-stack розробника для створення сайту компанії-перевізника. Необхідно зверстати Front-end по макету з Figma, реалізувати Back-end на Python (Django/Flask), підключитися до бази даних телеграм бота та налаштувати авторизацію. Розробка особистого кабінету для користувачів також є частиною завдання.

    DjangoFigmaFlaskPostgreSQLPython
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Розгортання коду на сервері за допомогою команди Python

    Шукається спеціаліст для автоматичного розгортання коду на сервері за допомогою Python. Необхідно інтегрувати бота з Firebase, щоб користувачі могли створювати нових ботів через адміністратора. Код повинен взаємодіяти з ID користувача та ТОКЕНом бота, забезпечуючи автоматизацію процесу.

    FirebasePython
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад