Потрібен спеціаліст для розробки веб-сервісу в 1С: Підприємство 8.3. Необхідно реалізувати методи для створення замовлення, додавання контрагента та створення видаткової накладної. Сервіс буде використовуватися для інтеграції з СРМ системою.
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо перенести готовый фронт сайта на платформу OpenCart. Ищем специалиста с опытом работы с CMS OpenCart для выполнения этой задачи. Укажите стоимость переноса.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Шукаємо Full-stack розробника для створення сайту компанії-перевізника. Необхідно зверстати Front-end по макету з Figma, реалізувати Back-end на Python (Django/Flask), підключитися до бази даних телеграм бота та налаштувати авторизацію. Розробка особистого кабінету для користувачів також є частиною завдання.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Шукається спеціаліст для автоматичного розгортання коду на сервері за допомогою Python. Необхідно інтегрувати бота з Firebase, щоб користувачі могли створювати нових ботів через адміністратора. Код повинен взаємодіяти з ID користувача та ТОКЕНом бота, забезпечуючи автоматизацію процесу.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад