Разработка программного обеспечения на заказ ( технологии - ОС: Windows XP, 7, 10, Linux; языки программирования: C#, Java, C++, C, Python, Matlab; платформы: .NET Framework 2.0-4.0, Mono, Qt, MSVS, Eclipse RAP, Netbeans, IDEA, Matlab, Octave, GNU Maxima, Sympy, SAGEMath; области разработки: визуализация, расчеты, САПР, инструментальное ПО, операторские панели, симуляторы и проч.)
Поддержка и доработка ПО;
Аутсорсинг производства ПО (разработка серийных программных компонентов (виджетов, отчетов)
Производство web-сайтов (на базе CMS Wordpress, Joomla, ModX, Bitrix);
3D-печать и прототипирование
Разработка встраиваемых систем.
Электроника, конструирование.
Производство электронных модулей
НИОКР:
- выполнение НИОКР (планирование и контроль)
- оформление отчетной документации по ГОСТ (ЕСПД, ЕСКД)
- подготовка заявок на инвестиционное и государственное финансирование НИОКР
- подготовка заявок на оформление прав на интеллектуальную собственность
- подготовка отчетов об оценке стоимости РИД