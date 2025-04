Разработка программного обеспечения на заказ ( технологии - ОС: Windows XP, 7, 10, Linux; языки программирования: C#, Java, C++, C, Python, Matlab; платформы: .NET Framework 2.0-4.0, Mono, Qt, MSVS, Eclipse RAP, Netbeans, IDEA, Matlab, Octave, GNU Maxima, Sympy, SAGEMath; области разработки: визуализация, расчеты, САПР, инструментальное ПО, операторские панели, симуляторы и проч.)

Поддержка и доработка ПО;

Аутсорсинг производства ПО (разработка серийных программных компонентов (виджетов, отчетов)

Производство web-сайтов (на базе CMS Wordpress, Joomla, ModX, Bitrix);

3D-печать и прототипирование

Разработка встраиваемых систем.

Электроника, конструирование.

Производство электронных модулей

НИОКР:

- выполнение НИОКР (планирование и контроль)

- оформление отчетной документации по ГОСТ (ЕСПД, ЕСКД)

- подготовка заявок на инвестиционное и государственное финансирование НИОКР

- подготовка заявок на оформление прав на интеллектуальную собственность

- подготовка отчетов об оценке стоимости РИД