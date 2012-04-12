Детали в прикрепленном файле
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех! Нужен скрипт, чтобы рандомно мешать строчки в текстовом файле. Пример: то что было строка1 строка2 строка3 строка4 строка5 ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна форма онлайн заказа такси по примеру который я дам в ЛСЗавершен10 лет назад
Активировал уже плагины на вордпрессе http://sprypay.ru/moduli-oplaty/woocommerce/ http://sprypay.ru/moduli-oplaty/wordpress/ Вроде как они нужны Дам пароли на админку вордпресса и личный кабинет на sprypayСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно выпарсить 2 категории информации , не являющейся авторским правом и доступной для всех. Пишите в личку.Завершен10 лет назад
Интересует настройка скрипта Post Affiliate Pro или Post Affiliate Network с объяснением для дальнейших самостоятельных действий. На примере моего или не моего ( на котором потом я бы мог тестить перед покупкой официальной версии) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Надо отдавать контент для iframe в зависимости от города из базы или дефолтный контентВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно обработать статистику каждого трейдера с сервиса http://www.zulutrade.com/performance На отдельной странице трейдера http://www.zulutrade.com/trader/165433 над таблицей истории есть экспорт в csv. Программа или скрипт должна обрабатывать историю прибыли трейдера. Алгоритм такой: Пользователь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Надо перенести базу с чужого сайта на свой сайтСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно чтобы скрипт мог с выбранных мною страниц агентств недвижимости собрать информацию по фильтрам. И выложить данные на странице моего сайта. Фильтры:типа цена, район и еще пара. Каждый фильтр я мог включать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно запустить что-то из этого: 1 На хосте inbox golder2 2 На моем компе через тимвьюер -Dark Mailer 3 или Fast Mailer PRO 6.5 Чтобы ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен сабмитер. Подавать автоматически в одну из нужных мне рубрик объявления. Время между подачами объявлений должно регулироваться. И пароли тоже. Или поправить уже написанный сабмитер. Видимо владельцы сайта сменили поля.( автор сабмитера не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
На запороленной странице надо поочередно нажимать по ссылкам, имеющим общее название-типа "продлить услугу" Время очередности нужно иметь возможность регулироватьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо, чтоб скрипт или программа добавляли из заданного списка объявления в 2 газеты, в нужные категории. информацию берем например из xml файла, где указано название заголовка, категория и текст. Откуда берется ...Завершен14 лет назад