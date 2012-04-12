Nickolson

Денис Раков Nickolson

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

fafle
Роман 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужна форма онлайн заказа такси
Отличный заказчик, спасибо за сотрудничество!
Все получилось отлично
Ответный отзыв
kalininss
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Запустить биллинг sprypay на wordpress
WooCommerceWordPress
Задача была поставлена конкретная, всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
С человеком приятно работать. Быстро вник в суть дела а потом быстро и качественно сделал.
Ответный отзыв
porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$160
10 баллов
10 лет назад
Нужно выпарсить 2 категории
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендуем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
trooll
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
$150
10 баллов
14 лет назад
Добавление объявлений в газету
Java
Четко поставленная цель и задачи проекта. Во время выполнения заказа находился на связи, отвечал на все поставленные вопросы. Оплата прошла без каких либо нареканий в срок. Сотрудничеством остался доволен.
Сделал быстро, качественно. Все просьбы выполнены. Рекомендую.
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