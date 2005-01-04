Nikola_nna

Николай Nikola_nna

 
18 летУкраина/Хмельницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Склонен обучаться новому и разгадывать неизвестное

Мои услуги:

  • SMM услуги

  • Создание макетов сайтов

  • Верстка сайта

  • Дизайнерские услуги

  • Видеомонтаж

  • Аудиомонтаж

  • Создание анимации

  • Копирайтинг, рерайтинг, транскрибация

Также берусь за уникальные заказы и изучаю новые направления.

Верстка сайта
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$5/час
от $25от 5 дней
#27
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#96
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#103
Анимация
нет отзывов
$4/час
от $25от 3 дней
#120
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от $50от 5 дней
#132
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#192
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#254
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#357
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#634
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $30от 3 дней
#1163
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#1866
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $30от 3 дней
#1999
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