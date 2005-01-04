Склонен обучаться новому и разгадывать неизвестное

Мои услуги:

SMM услуги

Создание макетов сайтов

Верстка сайта

Дизайнерские услуги

Видеомонтаж

Аудиомонтаж

Создание анимации

Копирайтинг, рерайтинг, транскрибация

Также берусь за уникальные заказы и изучаю новые направления.