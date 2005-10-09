OWIT

Гость OWIT

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Индивидуальные проекты для немецкого рынка. Преимущественно вебсайты и онлайн-системы.

  • Порезать дизайн под joomla

    $100

    Надо порезать дизайн под JOOMLA. Дизайн (.psd) есть на внешнюю страницу и на одну-две внутренних. Подробности в личку отправлю. Надо конечно быстро, качественно и за разумную цену ;о)

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ведущий WEB программист

    $5000

    Ищем специалистов для технического руководства частями проекта по созданию масштабного приложения для туристической отрасли. Руководство проектом осуществляется из Чехии, соответственно минимум 80% рабочего времени будет проводиться там (Обеспечиваем визой, квартирой, поддержкой в переезде и перевозке ...

    PHPJavascriptjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведущий программист Delphi

    $5000

    Ищем специалистов для технического руководства частями проекта по созданию масштабного приложения для туристической отрасли. Руководство проектом осуществляется из Чехии, соответственно минимум 80% рабочего времени будет проводиться там (Обеспечиваем визой, квартирой, поддержкой в переезде и перевозке ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Aнализ безопасности рабочей CMS

    Нужно сделать анализ безопасности рабочей CMS Система уже в продуктивной фазе, продается в Германии, работает в основном на Linux. Ищу исполнителей - нужна команда наверное - не толко программер/ы (strong PHP, strong MySQL skills), но и хакер ...

    PHPMySQLLinux
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Design Assistent модуля для рабочей CMS

    Ищу исполнителей для создания Design Assistent модуля для рабочей CMS (система доволно крупная, работает в Германии) Краткое описание: ***************************** Идея: Дизайн состоит из layout/template(расположение элементов) и colorset - цвета и форматы элементов. Нужно создать модуль, который в первую ...

    CSSAjax
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Небольшая доработка игры. Платформа - РНР, MySQL.

    $800

    Требуется удалённый PHP программист для модификации отностительно давно написанного проекта PHP/MySQL , моделируещего бизнес-игру. Код давний, но не "индийский", хорошо и понятно структурирован. Все необходимые консультации и документация, и нужная для понимания сути задачи документация будут ...

    PHPMySQL
    Разработка игр15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн Вебфронтэнда программы для медклиники

    $500

    Нужен дизайн для веб-Фронтенда приложения, работающего в медицинской клинике. Проект пока немецкий, будет наверное европейский. Проводится конкурс на данную разработку, из всех заявок на участие будут выбраны 2-3 участника, которые должны будут подготовить концепцию дизайна - ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание Фронтэнда для туристического портала.

    $1000

    Нужно подхватить проект на тему туризма пример http://www.e-domizil.de/ - предложение и резервирование апартаментов в Италии. В настояще время создан бэкэнд на Perl и MySQL5. Возможно использование нашего собственного фреймворка работающего на PHP, XML/XSLT или собственная разработка. Ожидается ...

    PHPPerl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-программист PHP, UML, XML/XSLT

    Требуется Web-программист Обязательно владение и опыт работы с РНР5, MySQL, XML/XSLT, UML (желателен опыт работы с CASE-тулингом). Работа заключается в использовании, поддержке и дальнейшей разработке фреймворка для разработки вебсайтов малой и средней сложности. Идеальным был бы ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка приложений с использованием Oracle APEX

    Требуется специалист/команда для разработки приложений с использованием Oracle APEX (бывшая HTMLDB) Текущий начатый проект - туристический портал (немецкий), другие проекты следуют. Хорошо было бы (но не обязательно) наличие хотя бы рудиментарных знаний немецкого языка. Желателен опыт работы ...

    Oracle
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система планирования проектов на ASP.NET

    Создается система планирования проектов, на данный момент есть первый прототип, сделанный в виде отдельных модулей, соединенных с помошью CMS-платформы DotNetNuke. Нужно развивать проект далее, следующий этап - сделать интерактивное редактирование записей без перезагрузки страниц (что ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Интерактивный тул для проведения опросов

    Нужно подхватить проект опросника - движок в принципе создан, нужно доработать и разрабатывать дальнейшии функции Описание проекта: Проект Poll - это web-приложение, предназначенное для проведения различных опросов зарегистрированных в нем пользователей и последующего анализа их ответов. Оставшиеся задачи: 0) ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Администратор SuSe Linux Pro 9.0

    $50

    Нужен администратор для дедицированного сервера на SuSe Linux Pro 9.0. Задачи - регулярный апгрейд, анализ мониторинга сервисов и реакция на проблемы плюс разовые работы типа апгрейд MySQL, настройка бекапа и т.п. Из задач вытекает требование свободного доступа ...

    MySQLLinux
    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • PHP-программист

    $500

    Требуется РНР-программист. Знания - MySQL и XML/XSL, опыт работы с темплейтами. Английский язык требуется как минимум, идеально было бы владеть немецким. Загрузка порядка 6-8 часов в день, работа удаленная, но совместительство не приветствуется.

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ASP.NET, DotNetNuke, инетрактивный Grid и т.п.

    Мы хотим сделать онлайн-тул с высокой степенью интерактивности, для сокращения объема работ в качестве платформы для разработки мы выбрали CMS DotNetNuke (www.dotnetnuke.com) и пишем теперь модули к нему. Нужен грид, в котором можно редактировать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Система планирования проектов на ASP.NET

    $1000

    Описание в приложении достаточно размытое что бы не опасаться за права и достаточное на мой взгляд для получения представления об объеме задачи. Система должна работать в Windows-Окружении, управляться через браузер и иметь интерфейсы к Active Directory, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ищу WEB-программиста

    $250

    Ищу WEB-разработчика Профиль - широкий :) что то типа PHP, PEAR, Perl/DBI/HTML::Template, Apache, MySQL,PostgreSQL,Access,MS SQL,XML,SOAP,JavaScript/DHTML. Flesh, ASP и .NET тоже приветствуются. Фирма находится на Украине и в Германии, работа возможна как удаленная, так и в оффисе. Зарплата указана ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLApachePerl
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ищу WEB-разработчика с опытом

    $500

    Ищу WEB-разработчика с опытом Профиль - широкий :) что то типа PHP, PEAR, Perl/DBI/HTML::Template, Apache, MySQL,PostgreSQL,Access,MS SQL,XML,SOAP,JavaScript/DHTML. Flesh, ASP и .NET тоже приветствуются. Нужен опыт создания простых вебсайтов и онлайн-систем, опыт удаленной работы и работы под Project Management ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLApachePerl
    Веб-программирование46 заявок
    Закрыт
    18 лет назад