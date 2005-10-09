Надо порезать дизайн под JOOMLA. Дизайн (.psd) есть на внешнюю страницу и на одну-две внутренних. Подробности в личку отправлю. Надо конечно быстро, качественно и за разумную цену ;о)
- $100HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $5000
Ищем специалистов для технического руководства частями проекта по созданию масштабного приложения для туристической отрасли. Руководство проектом осуществляется из Чехии, соответственно минимум 80% рабочего времени будет проводиться там (Обеспечиваем визой, квартирой, поддержкой в переезде и перевозке ...Закрыт16 лет назад
- $5000
Ищем специалистов для технического руководства частями проекта по созданию масштабного приложения для туристической отрасли. Руководство проектом осуществляется из Чехии, соответственно минимум 80% рабочего времени будет проводиться там (Обеспечиваем визой, квартирой, поддержкой в переезде и перевозке ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать анализ безопасности рабочей CMS Система уже в продуктивной фазе, продается в Германии, работает в основном на Linux. Ищу исполнителей - нужна команда наверное - не толко программер/ы (strong PHP, strong MySQL skills), но и хакер ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу исполнителей для создания Design Assistent модуля для рабочей CMS (система доволно крупная, работает в Германии) Краткое описание: ***************************** Идея: Дизайн состоит из layout/template(расположение элементов) и colorset - цвета и форматы элементов. Нужно создать модуль, который в первую ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $800
Требуется удалённый PHP программист для модификации отностительно давно написанного проекта PHP/MySQL , моделируещего бизнес-игру. Код давний, но не "индийский", хорошо и понятно структурирован. Все необходимые консультации и документация, и нужная для понимания сути задачи документация будут ...Разработка игр15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен дизайн для веб-Фронтенда приложения, работающего в медицинской клинике. Проект пока немецкий, будет наверное европейский. Проводится конкурс на данную разработку, из всех заявок на участие будут выбраны 2-3 участника, которые должны будут подготовить концепцию дизайна - ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно подхватить проект на тему туризма пример http://www.e-domizil.de/ - предложение и резервирование апартаментов в Италии. В настояще время создан бэкэнд на Perl и MySQL5. Возможно использование нашего собственного фреймворка работающего на PHP, XML/XSLT или собственная разработка. Ожидается ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется Web-программист Обязательно владение и опыт работы с РНР5, MySQL, XML/XSLT, UML (желателен опыт работы с CASE-тулингом). Работа заключается в использовании, поддержке и дальнейшей разработке фреймворка для разработки вебсайтов малой и средней сложности. Идеальным был бы ...Закрыт17 лет назад
Требуется специалист/команда для разработки приложений с использованием Oracle APEX (бывшая HTMLDB) Текущий начатый проект - туристический портал (немецкий), другие проекты следуют. Хорошо было бы (но не обязательно) наличие хотя бы рудиментарных знаний немецкого языка. Желателен опыт работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Создается система планирования проектов, на данный момент есть первый прототип, сделанный в виде отдельных модулей, соединенных с помошью CMS-платформы DotNetNuke. Нужно развивать проект далее, следующий этап - сделать интерактивное редактирование записей без перезагрузки страниц (что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужно подхватить проект опросника - движок в принципе создан, нужно доработать и разрабатывать дальнейшии функции Описание проекта: Проект Poll - это web-приложение, предназначенное для проведения различных опросов зарегистрированных в нем пользователей и последующего анализа их ответов. Оставшиеся задачи: 0) ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужен администратор для дедицированного сервера на SuSe Linux Pro 9.0. Задачи - регулярный апгрейд, анализ мониторинга сервисов и реакция на проблемы плюс разовые работы типа апгрейд MySQL, настройка бекапа и т.п. Из задач вытекает требование свободного доступа ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется РНР-программист. Знания - MySQL и XML/XSL, опыт работы с темплейтами. Английский язык требуется как минимум, идеально было бы владеть немецким. Загрузка порядка 6-8 часов в день, работа удаленная, но совместительство не приветствуется.Закрыт18 лет назад
Мы хотим сделать онлайн-тул с высокой степенью интерактивности, для сокращения объема работ в качестве платформы для разработки мы выбрали CMS DotNetNuke (www.dotnetnuke.com) и пишем теперь модули к нему. Нужен грид, в котором можно редактировать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Описание в приложении достаточно размытое что бы не опасаться за права и достаточное на мой взгляд для получения представления об объеме задачи. Система должна работать в Windows-Окружении, управляться через браузер и иметь интерфейсы к Active Directory, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Ищу WEB-разработчика Профиль - широкий :) что то типа PHP, PEAR, Perl/DBI/HTML::Template, Apache, MySQL,PostgreSQL,Access,MS SQL,XML,SOAP,JavaScript/DHTML. Flesh, ASP и .NET тоже приветствуются. Фирма находится на Украине и в Германии, работа возможна как удаленная, так и в оффисе. Зарплата указана ...Веб-программирование29 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Ищу WEB-разработчика с опытом Профиль - широкий :) что то типа PHP, PEAR, Perl/DBI/HTML::Template, Apache, MySQL,PostgreSQL,Access,MS SQL,XML,SOAP,JavaScript/DHTML. Flesh, ASP и .NET тоже приветствуются. Нужен опыт создания простых вебсайтов и онлайн-систем, опыт удаленной работы и работы под Project Management ...Веб-программирование46 заявокЗакрыт18 лет назад