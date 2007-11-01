Создание Design Assistent модуля для рабочей CMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка102 просмотра
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Ищу исполнителей для создания Design Assistent модуля для рабочей CMS (система доволно крупная, работает в Германии)

Краткое описание:

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Идея:

Дизайн состоит из layout/template(расположение элементов) и colorset - цвета и форматы элементов.

Нужно создать модуль, который в первую очередь позволяет пользователю создавать новые colorsets и присваивать их соответствующим елементам (например определенный цвет/формат/шрифт второму уровню меню).

Сolorsets должны хранится в XML и состоять из предефинрованных CSS-Классов

Задача:

Модуль должен независимо от CMS работать

Язык программирования - РНР, наверное плюс AJAX

Основные функции:

- Выбор layout: Возможные layouts/templates хранятся в определенном каталоге, система считывает соотв. папки и формирует Список темплейтов.

- Выбор colorset: Пользователь может выбрать из списка любой темплейт и видит приписанные к нему colorsets. Сolorset может быть приписан к нескольким темплейтам

- Preview: После выбора colorset, Пользователь должен видеть миниатюрный вид проектируемой странички, который при смене colorset в течении 1сек показывает новый вариант.

- Редактирование colorsets: пользователь может менять значения атрибутов соответствующих CSS-классов с помощью предефинированных инструментов - plain text (например HEX/RGB-код цвета)/combobox (например список приписанных красок)/link (например имеющийся уже флеш для выбора цвета)

- Генеральная замена цвета: пользователь может произвести замену одного цвета другим внутри определенного colorset

Идея структуры XML:

....????????....

естественно, ето толко идея для лучшего понимания задания, окончателный вариант разработаем вместе

Дополнительные функции:

- пользователь может самостоятельно создавать и дефинировать новые CSS-классы

- upload картинок для соотв CSS-классов или выбор из приписаных данному элементу темплейта картинок

- интеграция имеющегося внутреннего image editor (флеш?)

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Ожидаю (кроме, естественно, соотв. доказываемой квалификации):

- обязателное знание английского языка на уровне, делаюшим возможным письменное обшение и ведение документации

- знание немецкого языка очень приветствуется, но не обязательно

- проект должен быть для исполнителя основным - то ест минимум 75% рабочего времени должно уходить у него на этот проект

- опыт и желание работать по плану проекта

Соискателей прошу указывать опыт проектов, и давать ориентировочные сроки и уровень затрат.

16 лет назад
OWIT
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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