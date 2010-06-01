Настройка сайта на mediawiki 1.6.10

Необходим модуль для Joomla создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить(оптимизировать) движок mediawiki 1.6.10.
1. вод данные по нагрузке на сервер:
Method Path HTTP response Hits GPUs / hit % of total GPUs
GET /index.php 200 40963 0.0007 28.05% 29.8392
данные взяты с панели хостинга mediatemple
в localsettings.php включено кэширование:
$wgUseFileCache = true;
$wgFileCacheDirectory = "/tmp/yourcache";
$wgShowIPinHeader = false;
$wgUseGzip = false;
инструкция взята отсюда: http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:File_cache
определить работает или нет не могу, но есть подозрение что нет, поскольку в "/tmp/yourcache" ничего не создается
2. Если в названии содержатся спецсимволы, например апостроф, в url появляется %27 - желательно чтобы они просто вырезались из url
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