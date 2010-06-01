Настройка сайта на mediawiki 1.6.10

Нужно настроить(оптимизировать) движок mediawiki 1.6.10.

1. вод данные по нагрузке на сервер:

Method Path HTTP response Hits GPUs / hit % of total GPUs

GET /index.php 200 40963 0.0007 28.05% 29.8392

данные взяты с панели хостинга mediatemple

в localsettings.php включено кэширование:

$wgUseFileCache = true;

$wgFileCacheDirectory = "/tmp/yourcache";

$wgShowIPinHeader = false;

$wgUseGzip = false;

инструкция взята отсюда: http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:File_cache

определить работает или нет не могу, но есть подозрение что нет, поскольку в "/tmp/yourcache" ничего не создается

2. Если в названии содержатся спецсимволы, например апостроф, в url появляется %27 - желательно чтобы они просто вырезались из url