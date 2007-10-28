Сделать шаблон для Битрикса

$150
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок227 просмотров
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Нужен шаблон для битрикса. Есть полмакета и пара сайтов-примеров. Характер шаблона - новостной портал. Дизайнить не нужно - нужно, чтобы нужные модули в нужном месте оказывались. Бюджет 150+премия (в случае, если будет детальное и грамотное описание шаблона в приемлемом варианте).

16 лет назад
temka
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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