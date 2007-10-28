Сделать шаблон для Битрикса

Нужен шаблон для битрикса. Есть полмакета и пара сайтов-примеров. Характер шаблона - новостной портал. Дизайнить не нужно - нужно, чтобы нужные модули в нужном месте оказывались. Бюджет 150+премия (в случае, если будет детальное и грамотное описание шаблона в приемлемом варианте).