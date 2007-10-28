Разработка системы управления

В данный момент идет создание дизайна сайта. К нему потребуется система управления. Так как мои программисты заняты, хочется найти ответственного человека с опытом.

В приложении имеется сумбурный набросок технического задания, которое конечно нужно будет потом исправлять.

Т.е. вопросы по техническому заданию принимаются.

Так же рассматриваются бесплатные CMS, которые вы сможете сконфигурировать, настроить и установить.

От вас требуется либо предложение по бесплатной цмс, с объяснением почему именно эта, либо демо-доступ в любую ЦМС которую вы уже делали.

Естественно ежедневный отчет о работе, наличие icq, skype и желательно телефона.

Примерный срок выполнения работы 20 дней.