Нужна система управления контентом

Есть сайт - коллекция фотографий. Нужна возможность легко добавлять фотографии и тексты на сайт. Кроме того, нужна возможность оставлять комментарии под каждой фотографией (без пререгистрации пользователей). Комменты должны быть легко модерируемыми.

Уточнение: Фотографии должна добавлять только я, не посетители.

Интересует какой-нибудь бесплатный движок (самописные системы не предлагать).

Задача исполнителя - помочь все это настроить на хостинге и дать необходимую консультацию по работе движка.

Жду предложения по цене и движку.

P.S. оплата через "сделку без риска" на этом сайте