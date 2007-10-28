Нужна система управления контентом

Необходим модуль для Joomla создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. Что то наподобии http://www.priceok.ru/. Скрипт на php. База данных Mysql.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - коллекция фотографий. Нужна возможность легко добавлять фотографии и тексты на сайт. Кроме того, нужна возможность оставлять комментарии под каждой фотографией (без пререгистрации пользователей). Комменты должны быть легко модерируемыми.
Уточнение: Фотографии должна добавлять только я, не посетители.
Интересует какой-нибудь бесплатный движок (самописные системы не предлагать).
Задача исполнителя - помочь все это настроить на хостинге и дать необходимую консультацию по работе движка.
Жду предложения по цене и движку.
P.S. оплата через "сделку без риска" на этом сайте
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