Установка и кодинг системы управления

Требуется привязать систему управления на два сайта (модули: каталог продукции, вопросы и ответы, новости, форма обратной связи)

Предположительно это битрикс, но если есть варианты, то с удовольствием рассмотрю.

Главное, что СУ, была OpenSource и русская.

Нужен грамотный программист, т.к. работать будем постоянно.

!!!!Рассматривается только Москва!!!!