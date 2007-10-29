Установка и кодинг системы управления

СРОЧНО! Требуется выполнить установку и верстку сайта (интернет-магазин) на CMS Twilight с нуля: подключить сервисы (XML), подключить готовые шаблоны к системе (html), сверстать страницы - примерно 6 штук (выделелить шаблоны, контентные зоны и области, формируемые ...
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Требуется привязать систему управления на два сайта (модули: каталог продукции, вопросы и ответы, новости, форма обратной связи)
Предположительно это битрикс, но если есть варианты, то с удовольствием рассмотрю.
Главное, что СУ, была OpenSource и русская.
Нужен грамотный программист, т.к. работать будем постоянно.
!!!!Рассматривается только Москва!!!!
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