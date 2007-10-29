Верстка и установка сайта на CMS Twilight. Сегодня.

СРОЧНО! Требуется выполнить установку и верстку сайта (интернет-магазин) на CMS Twilight с нуля: подключить сервисы (XML), подключить готовые шаблоны к системе (html), сверстать страницы - примерно 6 штук (выделелить шаблоны, контентные зоны и области, формируемые с помощью сервисов). Самое сложное - каталог, авторизация, корзина. Шаблоны в HTML + CSS.

www.twl.ru

Тех. задание предоставляется, ежедневное информирование о проделанной работе.

Ждем предложений от людей, которые реально смогут это сделать!!!

Без предоплаты.

Первый этап: выкладываете сверстанный рабочий сайт с меню, новостной лентой, каталогом (наполнять его не надо), работающей авторизацией и корзиной в понедельник 05.11.2007 - 80 % оплаты.

Второй этап: доработка - 20% оплаты.

4-7 раб. дней - 160 долларов

ПРИСТУПИТЬ НУЖНО СЕГОДНЯ!!!

P.S. Если сможете сделать требуемое Joomla в указанные сроки , то ждем Ваших предложений. Главное - результат!