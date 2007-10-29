Для формирования корпоративного сайта компании требуется программист, который напишет администраторскую часть для управления сайтом. На данный момент сайт ручной, движка нет вообще, есть логический набор файлов, с базой завязаны только новости. Необходимо перенести ...
Верстка и установка сайта на CMS Twilight. Сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО! Требуется выполнить установку и верстку сайта (интернет-магазин) на CMS Twilight с нуля: подключить сервисы (XML), подключить готовые шаблоны к системе (html), сверстать страницы - примерно 6 штук (выделелить шаблоны, контентные зоны и области, формируемые с помощью сервисов). Самое сложное - каталог, авторизация, корзина. Шаблоны в HTML + CSS.
Тех. задание предоставляется, ежедневное информирование о проделанной работе.
Ждем предложений от людей, которые реально смогут это сделать!!!
Без предоплаты.
Первый этап: выкладываете сверстанный рабочий сайт с меню, новостной лентой, каталогом (наполнять его не надо), работающей авторизацией и корзиной в понедельник 05.11.2007 - 80 % оплаты.
Второй этап: доработка - 20% оплаты.
4-7 раб. дней - 160 долларов
ПРИСТУПИТЬ НУЖНО СЕГОДНЯ!!!
P.S. Если сможете сделать требуемое Joomla в указанные сроки , то ждем Ваших предложений. Главное - результат!
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