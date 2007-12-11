Движок сайта

Для формирования корпоративного сайта компании требуется программист, который напишет администраторскую часть для управления сайтом. На данный момент сайт ручной, движка нет вообще, есть логический набор файлов, с базой завязаны только новости. Необходимо перенести все на движок, для того чтобы можно было самостоятельно редактировать разделы сайта.

сайт www.rosevent.ru