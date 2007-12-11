Движок сайта

Системы управления (CMS)Завершен17 заявок277 просмотров
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Для формирования корпоративного сайта компании требуется программист, который напишет администраторскую часть для управления сайтом. На данный момент сайт ручной, движка нет вообще, есть логический набор файлов, с базой завязаны только новости. Необходимо перенести все на движок, для того чтобы можно было самостоятельно редактировать разделы сайта.

сайт www.rosevent.ru

16 лет назад
Kostas2001
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
setg
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
GrandAgr
Андрей 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$80
Работа по созданию администраторской части сайта выполнена в срок. Админка очень удобная, понятная и грамотно прописаная. Работа выполнена очень качественно. С исполнителем приятно работать! Всем рекомендую!
Четко сформулирована задача. Оплата произведена полностью и вовремя.
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