Создать CMS

Требуется привязать систему управления на два сайта (модули: каталог продукции, вопросы и ответы, новости, форма обратной связи) Предположительно это битрикс, но если есть варианты, то с удовольствием рассмотрю. Главное, что СУ, была OpenSource и русская. Нужен грамотный программист, ...