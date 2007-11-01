Интеграция кучи сайтов на open-source CMS

$750
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок257 просмотров
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Требуется интегрировать около 150 сайтов на любую полноценную open-source CMS (Drupal, PHP-Fusion, TextPattern). Сайты небольшие (от 5 до 20 html-страниц). Дизайн и верстка уже есть, тексты тоже есть. Требуется только интеграция.

База данных должна быть одна, т.е. CMS должна быть мультисайтовой.

Дополнительно в CMS должна быть возможность подключить сайты к SAPE (www.sape.ru) и XAP (www.xap.ru).

Оплата от 3 до 5 WMZ за один интегрированный сайт.

Срок выполнения работы - 2-3 недели.

16 лет назад
OZware
Андрей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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