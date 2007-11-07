Помощь Joomla специалиста (профессионала)

Требуется интегрировать около 150 сайтов на любую полноценную open-source CMS (Drupal, PHP-Fusion, TextPattern). Сайты небольшие (от 5 до 20 html-страниц). Дизайн и верстка уже есть, тексты тоже есть. Требуется только интеграция. База данных должна быть одна, ...
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