Oldin_Free

Для доработки сайта требуется программист umi. Оплата сдельная.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день, Необходимо проработать 404 страницу на сайте (сейчас едетверстка). И, необходимо сделать переходы на основные страницы сайта. Ну в общем, страница должна быть презентабельной и аккуратной =))) Ничего сверхъестественного. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Добрый день, Нужно сделать дизайн страницы в соответствии с ужесуществующей тематикой сайта. Есть прототип страницы с необходимыми блоками (5-6 небольшихблоков). И есть примеры того, что примерно мы хотим видеть в результате. И есть ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужен опытный человек. Необходимо провести чистку вирусов. Битрикс. Плюс гарантия от вас (что все будет в порядке с работоспособностью сайта) - 3 мес. Оплата - 1000 руб.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Здравствуйте, необходимо сделать идентификаторы на некоторые кнопки и формы на сайте. (чтобы потом я смог используя их настроить Цели в Яндекс Метрике). - 1 - Вам ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Если у Вас есть хороший опыт по работе с UMI , пожалуйста, оставляйте заявки. Необходимо будет сделать на сайте идентификаторы. которые после мы сможем указывать в Целях Метрики Яндекса. Будут и другие задачи ...Закрыт9 лет назад
Добрый день, на сайт нужно установить: - Автоматически генерируемую карту сайта xml - Заголовок if modified since (здесь подробнее что это такое) Цена: 100 + 100 (руб.)Закрыт9 лет назад
- $5
Идет конфликт скриптов, не работает слайдер и поп-ап окно. Нужно наладить работу. оплата - 200 руб.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ на циклические ссылки 1. Как должна работать ссылка В ссылке при нахождении в текущем url (current url) вместо тэга , должен становиться тэг либо . Стилевая разметка при этом не изменяется (соответственно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно отключить кеширования страниц на 3 сайтах - либо настроить плагин для WP. Кеширование должно сниматься само раз в сутки, без нажатия обновления страницы. В заявке напишите: 1. Делали ли Вы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
5 сайтов на WP ТЗ по выполнению работы: 1. Расположение картысайта 1.1. Находитсяв корневой директории сайта 1.2. Указатьналичие sitemap в файле robots.txt 1.3. Кодировкафайлов Sitemap – ...Закрыт9 лет назад
Сайт на UMI. Необходимо сделать: ликвидация циклических ссылок; - 600 рзакрытие исходящих ссылок от индексации; 600 рчистка внутренних ссылок (есть без www, с кодом ответа 301); 600 рулучшение скорости работы сайта по Google Developers до ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад