Сделаю сайт (html5 и css3, статичный шаблон с доработкой) от 200 руб. (вместе с доменом второго уровня и хостингом, навечно, без абонентской платы) +

Сделаю сайт (html5 и css3, статичный шаблон с доработкой) от 200 руб. (вместе с доменом второго уровня и хостингом, навечно, без абонентской платы) + отзыв, или за услугу.

Специализация - руководитель организаций, руководитель проектов, веб-разработка, веб-дизайн, html5, css3, joomla и joomshopping, wordpress, сео (продвижение в топ 1-3), фотошоп, корел, и т.д., а также подделка документов :)).

Работал в областях - автобизнес, строительство, инструменты, услуги, производство, продажи и в других областях есть опыт.

Портфолио по запросу.