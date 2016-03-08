Здравствуйте. Если у Вас имеется аккаунт разработчика, то: В онлайн-сервисе mobincube.com создано приложение (клиент сайта) - просто доступ к сайту, как через браузер. Для публикации в аппстор сервис просит данные аккаунта разработчика - сертификаты и прочее: Follow the next ...
Сделаю сайт (html5 и css3, статичный шаблон с доработкой) от 200 руб. (вместе с доменом второго уровня и хостингом, навечно, без абонентской платы) +
Сделаю сайт (html5 и css3, статичный шаблон с доработкой) от 200 руб. (вместе с доменом второго уровня и хостингом, навечно, без абонентской платы) + отзыв, или за услугу.
Специализация - руководитель организаций, руководитель проектов, веб-разработка, веб-дизайн, html5, css3, joomla и joomshopping, wordpress, сео (продвижение в топ 1-3), фотошоп, корел, и т.д., а также подделка документов :)).
Работал в областях - автобизнес, строительство, инструменты, услуги, производство, продажи и в других областях есть опыт.
Портфолио по запросу.
Действие аккаунта приостановлено!
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад