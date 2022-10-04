Olgaweb2019

Необходимо устранить проблему переадресации на сайте, возникающую из-за вирусов. Требуется специалист, который выявит и удалит вирусы, обеспечив безопасность сайта. Сайт и хостинг проверены, но проблема сохраняется. Ожидается профессиональный подход к устранению данной проблемы.
- $10Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $10
Требуется специалист для очистки сайта на WordPress от вирусов, так как регулярные меры не помогают. Необходимо провести анализ и восстановление хостинга для обеспечения безопасности и стабильности работы сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $10
Требуется специалист для выявления и удаления вирусов на сайте WordPress. В последнее время наблюдаются регулярные появления вирусов. Необходимо провести полное сканирование и обеспечить защиту от повторного заражения. Укажите стоимость услуг.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
- $10
Необходимо найти и удалить вирусы на сайте WordPress, которые появляются регулярно в течение 4 месяцев. Требуется обеспечить безопасность и предотвратить повторное заражение. Уточните стоимость услуги.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $10
Требуется помощь в очистке сайта на WordPress от вирусов, которые появляются регулярно. Необходимо выявить и удалить все угрозы, чтобы предотвратить их повторное появление. Также интересует стоимость услуги. Профессиональное тестирование и обеспечение безопасности сайта.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется помощь с Microsoft Access для работы с базами данных. Необходимо решить задачи, связанные с созданием и управлением базами данных в данной программе.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для помощи с Wordpress. Необходима поддержка в настройке и управлении системой управления контентом. Задача включает в себя решение текущих проблем и оптимизацию работы сайта.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необхідно вирішити проблеми на сайті Wordpress після додавання плагіна Elementor. Потрібно виправити відображення значків (соцмереж, телефон) та налаштувати лого на сайті. Зверніть увагу на шаблон 'Logistic Transport'.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад