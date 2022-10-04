Olgaweb2019

Ольга Olgaweb2019

 
52 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Убрать переадресацию на сайте

    $10

    Необходимо устранить проблему переадресации на сайте, возникающую из-за вирусов. Требуется специалист, который выявит и удалит вирусы, обеспечив безопасность сайта. Сайт и хостинг проверены, но проблема сохраняется. Ожидается профессиональный подход к устранению данной проблемы.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Очистить сайт от вируса

    $10

    Требуется специалист для очистки сайта на WordPress от вирусов, так как регулярные меры не помогают. Необходимо провести анализ и восстановление хостинга для обеспечения безопасности и стабильности работы сайта.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Выявить и обезвредить вирусы на сайте вордпресс

    $10

    Требуется специалист для выявления и удаления вирусов на сайте WordPress. В последнее время наблюдаются регулярные появления вирусов. Необходимо провести полное сканирование и обеспечить защиту от повторного заражения. Укажите стоимость услуг.

    WordPress
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Найти и обезвредить вирус на Wordpress

    $10

    Необходимо найти и удалить вирусы на сайте WordPress, которые появляются регулярно в течение 4 месяцев. Требуется обеспечить безопасность и предотвратить повторное заражение. Уточните стоимость услуги.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Очистка сайта от вирусов

    $10

    Требуется помощь в очистке сайта на WordPress от вирусов, которые появляются регулярно. Необходимо выявить и удалить все угрозы, чтобы предотвратить их повторное появление. Также интересует стоимость услуги. Профессиональное тестирование и обеспечение безопасности сайта.

    WordPress
    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Microsoft access

    Требуется помощь с Microsoft Access для работы с базами данных. Необходимо решить задачи, связанные с созданием и управлением базами данных в данной программе.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress

    Ищется специалист для помощи с Wordpress. Необходима поддержка в настройке и управлении системой управления контентом. Задача включает в себя решение текущих проблем и оптимизацию работы сайта.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress доработка

    $10

    Необхідно вирішити проблеми на сайті Wordpress після додавання плагіна Elementor. Потрібно виправити відображення значків (соцмереж, телефон) та налаштувати лого на сайті. Зверніть увагу на шаблон 'Logistic Transport'.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад