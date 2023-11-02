Привет, я Олжас ! Я фронтенд-разработчик из Казахстана г. Атырау.

Я могу разрабатывать адаптивные веб-сайты с нуля и превращать их в современные удобные веб-интерфейсы. Владею навыками ( Html, css, javascript, react, телеграмм боты на python, Tilda, Wordpress, Figma ) Могу создать для вас практичный сайт который будет отображаться на всех устройствах.