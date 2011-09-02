PryDeX

Даниил PryDeX

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Банер для рекламной площадки
Приятно было сотрудничать с Даниилом! Отличный заказчик, четко сформулировал ТЗ, оплату провел в срок и в полном объеме. Рекомендую!
Хорошо, оперативно, гибко. Спасибо!
Ответный отзыв
nilamop
Миша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
14 лет назад
Нужны баннеры для оформления главной страницы
Приятно работать с человеком, который знает чего хочет. Думаю, что каждый будет рад сотрудничеству.
Благодарен Михаилу за плодотворное сотрудничество, он отлично проявил себя в работе, очень оперативно вносил корректировки и мы очень быстро добились требуемого результата. С ним было приятно и комфортно работать.
Ответный отзыв