Требуется создать несколько 3D моделей фасадов для кухонь по фотографиям из каталога. Модели должны быть подготовлены для последующего размещения в каталоге продукции.
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется отрисовать 3D модели фасадов для кухонь по фотографиям из каталога. Модели должны быть подготовлены для последующего размещения в каталоге продукции.3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $50
Настройка взаимного общения API яндекс-маркета и сайта на доработанном движке Simpla Задача настроить работу сервиса "покупка на маркете" от Яндекса. Уточнение, сервис Яндекса уже на сайте работает, т.е. товары на маркет ...Закрыт11 лет назад
Очень хочется воспользоватсья инновационной машиной яндекса по созданию островов. Нужна помощь в организации данного процесса. Хотелось бы иметь дело с теми, кто уже опробовал данный модуль и имеет представление о том, как он формируется. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
размеры 240x400 или 728x90 на баннере обязательно должен присутствовать крупно логотип http://mobstore.ru/design/mob/images/logomain.png а так же адрес сайта, mobstore.ru, можно совместить при необходимости. Лучше сделать гифку, для привлечения ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Используя средства WEB-программирования, нужно написать данный скрипт, он должен работать без перезагрузки страницы. Оплата любым способом.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На CMS Simpla 2.1 нужно создать скрипт аукциона, Т.З. в приложенных файлах А так же 2 счетчика, один индикатор наличия второй счетчик посещений страницы товара за определенное время. Внимание! Оплата ...Закрыт12 лет назад
Обновить нужно так, чтобы сохранилась иерархия ссылок и URL-ов, т.е. очень аккуратно и профессионально. Рассмотрю заявки только тех программистов, которые работали с Simpla.Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно провести редизайн главной страницы продающего сайта, цель - создать понятный, простой и логичный с точки зрения юзабилити фейс сайта. ВАЖНО! рассматриваем только тех исполнителей, которые имели опыт аналогичной ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется несколько банеров, а именно : 1 большой мультяшный Flash-банер банер с сюжетом 482х319 , олицетворяющий собой грандиозность открытия магазина) 2 Средний банер , можно GIF 412х160 ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен логотип для сайта интернет-магазина MOBstore.ru оплата возможна только наличными (для жителей Санкт-Петербурга) или Яндекс.ДеньгамиЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт14 лет назад