ОПЫТ РАБОТЫ
ООО "Видель групп" (Москва, www.t-rk.ru)
• верстка и подготовка к производству макетов рекламных модулей, листовок, открыток, наружной рекламы;
• разработка упаковок, рекламных стендов, хард постеров, ростовых фигур и нестандартных рекламоносителей.
ЗАО "КУРС – СИМБИРСК"
• разработка и производство технических средств обучения летного и инженерно-технического персонала гражданской авиации и военно-воздушных сил;
• разработка обучающих сценариев АОС (автоматизированной обучающей системы)
по летательному аппарату, бортовым системам и двигателю;
• разработка обучающих сценариев на средства наземного обслуживания;
• разработка 3D моделей АСП, УАВ;
• конструкторское и технологическое сопровождение производства и сдачи заказчику
3D моделей в целом, обучающих сценариев АОС-УКК;
• участие в пуско – наладочных работах УКК и тренажёров у заказчика.
ЗАО "Авиастар – СП" (Ульяновский авиационный завод – самолетное производство)
• разработка и согласование схем окраски воздушных судов, внедрение документации в производство, контроль и предъявление заказчикам выполненной работы;
• создание рекламных проектов;
• разработка электронных версий трафаретов;
• создание и оформление альбома и перечня трафаретов для воздушных судов;
• ведение переговоров с авиакомпаниями и утверждение схем окраски.
ОБРАЗОВАНИЕ
Ульяновский Государственный Технический Университет Институт Авиационных Технологий и Управления
• факультет " Самолето- и вертолетостроения"
• диплом инженера
Ульяновский Авиационный Колледж
• факультет " Технология машиностроения";
• диплом техника.
Большой опыт работы в графических редакторах
• Компас 3D;
• AutoCad;
• CorelDraw;
• Unigrafics;
• Adobe Photoshop;
• Adobe Illustrator;
• SolidWorks;
• Deep Exploration.