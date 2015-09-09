3D моделирование, чертежи, верстка макетов, раскладка.

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО "Видель групп" (Москва, www.t-rk.ru)

• верстка и подготовка к производству макетов рекламных модулей, листовок, открыток, наружной рекламы;

• разработка упаковок, рекламных стендов, хард постеров, ростовых фигур и нестандартных рекламоносителей.

ЗАО "КУРС – СИМБИРСК"

• разработка и производство технических средств обучения летного и инженерно-технического персонала гражданской авиации и военно-воздушных сил;

• разработка обучающих сценариев АОС (автоматизированной обучающей системы)

по летательному аппарату, бортовым системам и двигателю;

• разработка обучающих сценариев на средства наземного обслуживания;

• разработка 3D моделей АСП, УАВ;

• конструкторское и технологическое сопровождение производства и сдачи заказчику

3D моделей в целом, обучающих сценариев АОС-УКК;

• участие в пуско – наладочных работах УКК и тренажёров у заказчика.

ЗАО "Авиастар – СП" (Ульяновский авиационный завод – самолетное производство)

• разработка и согласование схем окраски воздушных судов, внедрение документации в производство, контроль и предъявление заказчикам выполненной работы;

• создание рекламных проектов;

• разработка электронных версий трафаретов;

• создание и оформление альбома и перечня трафаретов для воздушных судов;

• ведение переговоров с авиакомпаниями и утверждение схем окраски.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ульяновский Государственный Технический Университет Институт Авиационных Технологий и Управления

• факультет " Самолето- и вертолетостроения"

• диплом инженера

Ульяновский Авиационный Колледж

• факультет " Технология машиностроения";

• диплом техника.

Большой опыт работы в графических редакторах

• Компас 3D;

• AutoCad;

• CorelDraw;

• Unigrafics;

• Adobe Photoshop;

• Adobe Illustrator;

• SolidWorks;

• Deep Exploration.