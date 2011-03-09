RozovV

Владимир RozovV

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дипломированный переводчик английского и немецкого языков

Отзывы заказчиков

3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Корректировщики текстов после автоперевода
Спасибо за отлично выполненную работу, будим продолжать дальнейшее сотрудничество.
Великолепный заказчик! Не первый раз работаем, всё как всегда безупречно!
Ответный отзыв
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Редактирование переведенных текстов 2
Не первый раз Работаем с Владимиром. Все как всегда безупречно. Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик! Профессионал своего дела, ответственный, исполнительный и никаких проблем с оплатой. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Редактирование переведенных текстов
Отличный исполнитель. Задание выполнено вовремя в срок. Спасибо за работу, будем и дальше сотрудничать.
Редактирование и Корректура
3 отзыва
от $1
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Показать все услуги