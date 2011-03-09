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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за отлично выполненную работу, будим продолжать дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Великолепный заказчик! Не первый раз работаем, всё как всегда безупречно!
$10
10 баллов
14 лет назад
Не первый раз Работаем с Владимиром. Все как всегда безупречно. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Профессионал своего дела, ответственный, исполнительный и никаких проблем с оплатой. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Задание выполнено вовремя в срок. Спасибо за работу, будем и дальше сотрудничать.
Редактирование и Корректура
3 отзыва
от $1
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 3 дней
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