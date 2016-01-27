Salamonmb

Александр Ушаков Salamonmb

 
41 годРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн баннеров для размещения на фасаде здания
Александр отличный заказчик, с которым легко и приятно общаться. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую!
Рекомендую! Все сделано быстро, но без суеты. Пожелания и корректировки все учтены, а их было не мало. Результат устроил полностью! Буду обращаться еще.
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