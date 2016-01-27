Ищу специалиста, который проведет аудит и даст рекомендации как повысить количество обращения с авито объявлений. Есть действующий авито-магазин. Тематика - мототехника и мототовары (запчасти, экипировка, аксессуары и тд) Какие рекомендации требуются: Как правильно ...
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходим дизайн двух баннеров, которые будут располагаться на фасаде здания. Размеры 1. 11,71 х2,28 2. 6,12х3,9 Фото баннеров, которые есть в данный момент, при необходимости скину. Тематика продажа мототехники, мотоэкипировки, сервис. ТЗ скину.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходим ПРОДАЮЩИЙ баннер для размещения на сайте. Тематика "Прокат мототехники. Квадроциклы и мотоциклы" Размеры баннера 1000х187 пикселей. На баннере должны быть живые изображения квадроцикла и кроссового мотоцикла, продающий текст по услуге проката (призыв кликнуть на баннер)Баннеры15 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Размещение товара на сайте Сайт: CMS 1С Bitrix В сжатые сроки необходимо разместить товар с фотографиями и текстами (описаниями) на сайте. Основное направление сайт: мототехника и сопутсвующие товары (зап.части, защита, аксессуары).Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать SEO тексты для сайтов. Тематика комиссионая (б.у.) мототехника (квадро, мото, скутеры).Копирайтинг20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Необходимо создать SEO сайт с наполнением для мото бизнеса.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад