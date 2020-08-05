Sergey_Dorf

Нужен частный учитель который поможет разобраться в программировании на javascript, jquery в среде MS VS 2019. Занятия будут проводиться удаленно. Программу занятий разработаем совместно с преподавателем. В бюджете указана стоимость одного ...
- $28Уроки и Репетиторство2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2000
Работа ведется на C# с использование базы SQL (MSSQL (Azure)), Devexpress Web Forms, Bootstrap, JQuery, JS. Необходимо будет разработать модуль к написанной системе ERP и исправить уже написанный код; Для успешной ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать: Спроектировать и провести рефакторинг; Оптимизировать написанный код модуля; Провести code-review. Проект пишется с использованием Devexpress Web Forms и базы данных MSSQL (Azure). Для оптимизации ...Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
- $2000
Необходимо сделать: Спроектировать и провести рефакторинг; Оптимизировать написанный код модуля; Провести code-review. Проект пишется с использованием Devexpress Web Forms и базы данных MSSQL (Azure). Для ...Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходим программист для участие в проекте (на длительный срок). В задачу будет входить разработка страниц, контролов, таблиц, моделей данных. Работа ведется на C# с использование базы SQL и MVC.Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходим программист для участие в проекте (на длительный срок). В задачу будет входить разработка страниц, контролов, таблиц, моделей данных. Работа ведется на C# с использование базы SQL и MVC. В бюджете ...Базы данных3 заявкиЗакрыт4 года назад
Написание положительных отзывов о компании в Яндекс и Google.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить тестовое задание: "Connecting to [dbo].[MyWork: Calendar], [dbo].[MyWork: CalendarResources]Default scheduler view should have all devexpress default scheduler fields: Caption, ResourceID, etc. Event edit form should have additional fields: [Fuel], ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходим программист для участие в проекте. В задачу будет входить разработка страниц, контролов, таблиц, моделей данных. Работа ведется на C# с использование базы SQL и MVC. Оплата 1500 рублей за 1 час работы.Базы данных8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Для разработки корпоративного ПО, на длительный срок,компания ищет программиста-разработчика на C#, ASP.NET. Необходимо будет написать систему CRM с дополнительными модулями. Стоимость работы 150 000 руб. в месяц. Обязанности: ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1500
Компания ищет программиста на удаленную работу для разработки собственного ПО. В бюджете указана ориентировочная мотивация за месяц работы. Итоговое предложение по з.п. будет озвучено исходя из вашего опыта и только после ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1400
Обязанности: Писать код, брать на себя реализацию сложных и нестандартных задач; Участвовать в проектировании архитектуры продуктов; Проектировать и проводить рефакторинг; Работа с чужим кодом ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад