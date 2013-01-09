SergioV2013

Сергей SergioV2013

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделать структуру шаблона

    $50

    Есть готовый шаблон от Template Monster для интернет магазина ювелирный изделий на cms prestashop Нужно переделать структуру шаблоны. Поменять местами некоторые блоки, кое-что удалить. Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/45945.html Результатом должен быть шаблон, в котором ...

    HTMLPrestaShop
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна создать 2 картинки для сайта

    $10

    Нужно создать 2 картинки для сайта бижутерии http://cooljewelry.com.ua. 1-ая картинка для блока скидок, вторая для новых поступлений (на подобе тех, что уже есть на сайте) Шаблон в PSD формате есть. Бюджет 10у.е.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно найти шаблон для Prestashop 1.5.3.1

    $50

    Нужно найти шаблон для Prestashop, который совместимый с версией 1.5.3.1 на тему украшений и бижутерии, который будет не сложно перевести на русский. В идеале это будет несколько шаблонов из которых можно выбрать 1.

    PrestaShop
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модернизировать плагин на Wordpress

    $50

    Есть плагин на Wordpress для создания необычных страниц подписки. Задача модернизировать плагин так, что бы на страницу подписки можно была вставлять свои скрипты (например от яндекс метрика или гугл аналитикс), добавить возможность вставлять видео с ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ZooM_
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужна создать 2 картинки для сайта
Спасибо. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Будем работать еще)
Только лучшие рекомендации. Отличный фрилансер. Работа была выполнена в сжатые сроки и качественно. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
js13
51 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Модернизировать плагин на Wordpress
WordPress
Прекрасный заказчик. Можно быть уверенным: если работа выполнена - она будет оплачена. Рекомендую
Все отлично. Михаил доработал плагин в кратчайшие сроки. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг
Все отлично. Спасибо Сергею за продуктивное сотрудничество.
Все качественно и очень быстро. Мои лучшие рекомендации. Будем работать еще.
Ответный отзыв
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Нужен копирайтер (рерайтер)
Написание статей
Четкое задание и своевременная оплата. Большое спасибо.
Спасибо, Владимиру. Все выполнено очень быстро и качественно. Мои лучшие рекомендации. Определенно буду работать еще.
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