SergioV2013

Есть готовый шаблон от Template Monster для интернет магазина ювелирный изделий на cms prestashop Нужно переделать структуру шаблоны. Поменять местами некоторые блоки, кое-что удалить. Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/45945.html Результатом должен быть шаблон, в котором ...
- $50HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Нужно создать 2 картинки для сайта бижутерии http://cooljewelry.com.ua. 1-ая картинка для блока скидок, вторая для новых поступлений (на подобе тех, что уже есть на сайте) Шаблон в PSD формате есть. Бюджет 10у.е.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Нужно найти шаблон для Prestashop, который совместимый с версией 1.5.3.1 на тему украшений и бижутерии, который будет не сложно перевести на русский. В идеале это будет несколько шаблонов из которых можно выбрать 1.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
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Есть плагин на Wordpress для создания необычных страниц подписки. Задача модернизировать плагин так, что бы на страницу подписки можно была вставлять свои скрипты (например от яндекс метрика или гугл аналитикс), добавить возможность вставлять видео с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Краткий обзор рынка Китая (Aliexpress, Alibaba, Taobao). 12 000 зн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек для написания текстов. Копирайтинг, рерайтинг. Тематика - бизнес с Китаем и США - доставка товара из Китая и США - работа с онлайн ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад