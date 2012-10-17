Опыт работы:
PHP, MySQL - 6 лет.
Грамотно оперирую парадигмами ООП.
Люблю PHP framework Kohana.
Огромный опыт работы с Wordpress - 5 лет. Более 160 инсталляций в рунете.
Имею продвинутые знания и навыки в динамичной и загадочной сфере поисковой оптимизации и продвижения. Специализация: Google, Yandex, Rambler.
Портфолио
- Статистика и рейтинги игрового клуба "Мафия"125 просмотров
- Ifeel: магазин интимных товаров218 просмотров
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#1512
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#1928
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $40
от 2 дней
#2378
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2582
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#4160
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5662