Опыт работы:

PHP, MySQL - 6 лет.

Грамотно оперирую парадигмами ООП.

Люблю PHP framework Kohana.

Огромный опыт работы с Wordpress - 5 лет. Более 160 инсталляций в рунете.

Имею продвинутые знания и навыки в динамичной и загадочной сфере поисковой оптимизации и продвижения. Специализация: Google, Yandex, Rambler.