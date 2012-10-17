Setti

Сергей Setti

 
41 годУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт работы:

PHP, MySQL - 6 лет.

Грамотно оперирую парадигмами ООП.

Люблю PHP framework Kohana.

Огромный опыт работы с Wordpress - 5 лет. Более 160 инсталляций в рунете.

Имею продвинутые знания и навыки в динамичной и загадочной сфере поисковой оптимизации и продвижения. Специализация: Google, Yandex, Rambler.

PHPWordPressMySQL
Портфолио
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#1512
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#1928
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $40
от 2 дней
#2378
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2582
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#4160
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5662
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