Подробности в ЛС.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Подробности в ЛС.
Задача в ЛС.
ТЗ в ЛС.
В ЛС.
Задача в лс.
ТЗ в ЛС.
ЛС.
Задание в ЛС
Тут, там и сям, в лс.
Задача в ЛС, спасибо.
Собрать буквы в слова, а слова в предложения и тд...
В общем все просто, ищу хорошего копирайтера, который сможет писать статьи, грамотно распределяя ключевые фразы и вникая, хотя бы поверхностно, в то о чем он пишет. Если Ваши работы будут хорошо восприняты поисковыми системами (начнут приносить ...
Собственно в заголовке основная задача описана. Сайт на DLE, тематика "Приложения для Андроид". Время на работу не ограничиваю, но надеюсь будет в пределах разумного, главное профессиональное выполнение.
Адрес сайта отправлю в лс.