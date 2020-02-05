В общем все просто, ищу хорошего копирайтера, который сможет писать статьи, грамотно распределяя ключевые фразы и вникая, хотя бы поверхностно, в то о чем он пишет. Если Ваши работы будут хорошо восприняты поисковыми системами (начнут приносить ...