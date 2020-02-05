Shebs1953

Вадим Shebs1953

 
27 летРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Работа с неподдельным энтузиазмом дороже золота
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
13
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$55
10 баллов
3 года назад
Написать статьи "Описание приложений для Андроид"
Как обычно - всё отлично! Благодарю за доверие!
Все супер.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$55
10 баллов
3 года назад
Написать супер статьи-описания.
Спасибо большое за очередной заказ! Только рекомендации!
Все супер!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$54
10 баллов
3 года назад
Написать умопомрачительные статьи!
Большое спасибо за очередной заказ! Рекомендую!
Все просто замечательно!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$28
10 баллов
3 года назад
Статьи для сайта
Огромное спасибо за очередной заказ!
Не удивлён что все на 5 баллов из 4-х. Все как всегда на уровне!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$32
10 баллов
3 года назад
Написать статьи моды игр на Андроид
Спасибо за очередной заказ! Только рекомендации!
Все как всегда отлично!
Ответный отзыв