Sianta23

Елена Sianta23

 
37 летУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Опыт работы:

1) Интернет – магазин («PanicPrice», «Rating», «Сокол», «Ibuy»)

Должность: контент-менеджер, контент-редактор.

Должностные обязательства: наполнение текстовым,

графическим контентом сайты. Оптимизация

сайтов по ключевым словам.

2)Web-студия «Finesse»

Должность контент-менеджер

Общий стаж работы:

3 года

Образование:

2004-2009 Черкасский государственный технологический

Университет

Финансово – экономический факультет

Специальность: экономическая кибернетика

Профессиональные навыки:

Знание Windows, MS Office(Word, Excel, Access), Linux (Ubuntu), работа с

движками: PrestaShop, Joomla, TYPO3, ShopScript, Photoshop (базовые знания), HTML (базовый), ACDSee , Internet – опытный пользователь

Знание языков:

Украинский, русский, английский (базовый)

HTMLJoomlaPrestashopLinuxUbuntuPhotoshop
Отзывы заказчиков
pahom-ka
Антон 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Заполнение интернет-магазина
Быстро справилась с заданием, также предложила более быстрые способы добавления, что было на тот момент достаточно критично. В общем отличный исполнитель, рекомендую!