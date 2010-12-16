Опыт работы:
1) Интернет – магазин («PanicPrice», «Rating», «Сокол», «Ibuy»)
Должность: контент-менеджер, контент-редактор.
Должностные обязательства: наполнение текстовым,
графическим контентом сайты. Оптимизация
сайтов по ключевым словам.
2)Web-студия «Finesse»
Должность контент-менеджер
Общий стаж работы:
3 года
Образование:
2004-2009 Черкасский государственный технологический
Университет
Финансово – экономический факультет
Специальность: экономическая кибернетика
Профессиональные навыки:
Знание Windows, MS Office(Word, Excel, Access), Linux (Ubuntu), работа с
движками: PrestaShop, Joomla, TYPO3, ShopScript, Photoshop (базовые знания), HTML (базовый), ACDSee , Internet – опытный пользователь
Знание языков:
Украинский, русский, английский (базовый)