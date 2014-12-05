SimbiozizV

Виталий SimbiozizV

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Общие навыки:

  • Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows);
  • Знание HTML, HTML5, CSS, CSS3, PHP, SQL, JavaScript (jquery, ajax);
  • Среднее знание Английского языка. Чтение документации;
  • Вёрстка (умение соблюдать кроссбраузерность), натяжка шаблона;
  • Знание photoshop и adobe fireworks;
  • Умение работать с различными CMS (UMI, Joomla, WordPress).

Личностные качества:

  • ﻿Умение качественно работать;
  • Добросовестность в работе;
  • Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию;
  • Обладание творческими способностями;
  • Присутствие желания работать и зарабатывать.

Мои работы:

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