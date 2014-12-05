Общие навыки:
- Профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows);
- Знание HTML, HTML5, CSS, CSS3, PHP, SQL, JavaScript (jquery, ajax);
- Среднее знание Английского языка. Чтение документации;
- Вёрстка (умение соблюдать кроссбраузерность), натяжка шаблона;
- Знание photoshop и adobe fireworks;
- Умение работать с различными CMS (UMI, Joomla, WordPress).
Личностные качества:
- Умение качественно работать;
- Добросовестность в работе;
- Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию;
- Обладание творческими способностями;
- Присутствие желания работать и зарабатывать.
Мои работы:
- http://black-fox.ru/portfolio/web/maki/ - верстка и программирование
- http://black-fox.ru/portfolio/web/tvi/ - верстка
- http://black-fox.ru/portfolio/web/icsalon/ - верстка и программирование
- http://black-fox.ru/portfolio/web/green_park/ - верстка и программирование
- http://black-fox.ru/portfolio/web/sunwind/ - верстка
- http://handiz.ru/portfolio/site/2011/lokomotive_1/ - верстка и программирование
- http://handiz.ru/portfolio/site/2013/mihamoto/ - программирование
- http://handiz.ru/portfolio/site/2012/transgroupdv/ - верстка и программирование
- http://handiz.ru/portfolio/site/2013/sos112/ - верстка и программирование
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от 2 дней
нет рейтинга