Smilefooby

Дмитрий Кузьменко Smilefooby

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Разработка мультиязычного сайта с Личным кабинетом

    $550

    дравствуйте уважаемые разработчики. Требуется выполнить верстку сайта для интернет провайдера из Эстонии, + разработать Личный кабинет, интегрировать с базой MySql провайдера. Добавить мультиязычность. Разработать админку/или предложить заказчику интеграцию с какой-либо CMS подходящей для их задачи. ...

    MySQLВерстка сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать страницу на тильде (работы не много)

    $27

    1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) [url=http://joxi.ru/LmG6beBilVREMr]joxi.ru/LmG6beBilVREMr[/url]. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока [url=http://joxi.ru/E2pP61yCGWBL92]joxi.ru/E2pP61yCGWBL92[/url]. (сыро выглядит) Сам сайт [url=https://dmitry-agency.ru/]dmitry-agency.ru/[/url] И адаптировать всё это дело. Исполнителей выбираю не ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка мультиязычного сайта Html Css JavaScript

    $260

    https://www.figma.com/file/AM59pQ2GWenpbPwEQyvV6C/Hydrogen-Copy?node-id=0%3A1 Задачи. 1) Адаптивная верстка HTML CSS JavaScript 2) Анимация только заголовков (например 1 страница «о нас» - 2 блок зеленое Слово «О нас» плавно появляется слева 0,5 секунд, «About» плавно справа так же 0,5 секунд) Так же с ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад