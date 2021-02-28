Smilefooby

1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) [url=http://joxi.ru/LmG6beBilVREMr]joxi.ru/LmG6beBilVREMr[/url]. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока [url=http://joxi.ru/E2pP61yCGWBL92]joxi.ru/E2pP61yCGWBL92[/url]. (сыро выглядит) Сам сайт [url=https://dmitry-agency.ru/]dmitry-agency.ru/[/url] И адаптировать всё это дело. Исполнителей выбираю не ...