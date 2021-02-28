Smilefooby

дравствуйте уважаемые разработчики. Требуется выполнить верстку сайта для интернет провайдера из Эстонии, + разработать Личный кабинет, интегрировать с базой MySql провайдера. Добавить мультиязычность. Разработать админку/или предложить заказчику интеграцию с какой-либо CMS подходящей для их задачи. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $550Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $27
1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) [url=http://joxi.ru/LmG6beBilVREMr]joxi.ru/LmG6beBilVREMr[/url]. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока [url=http://joxi.ru/E2pP61yCGWBL92]joxi.ru/E2pP61yCGWBL92[/url]. (сыро выглядит) Сам сайт [url=https://dmitry-agency.ru/]dmitry-agency.ru/[/url] И адаптировать всё это дело. Исполнителей выбираю не ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
- $260
https://www.figma.com/file/AM59pQ2GWenpbPwEQyvV6C/Hydrogen-Copy?node-id=0%3A1 Задачи. 1) Адаптивная верстка HTML CSS JavaScript 2) Анимация только заголовков (например 1 страница «о нас» - 2 блок зеленое Слово «О нас» плавно появляется слева 0,5 секунд, «About» плавно справа так же 0,5 секунд) Так же с ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад