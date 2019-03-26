ОБО МНЕ
- Опыт и компетентность
- Чувство вкуса и понимание трендов
- Комуникабельность и стресоустойчивость
- Надёжность и пунктуальность
- Мои работы
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Логотипы, брендинг, UX & UI дизайн, иллюстрации, иконки.
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Вникаю на 100% в проект
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат
Занимаюсь только одним проектом, во время работы
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали и сроки.
- Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.
- Работа над проектом в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов, внесение правок.
- Оплата остатка суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- Skype: saburyk
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Приватбанк:
Монобанк:
Payoneer:
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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением, Руслан