Logo design (Branding) | UX & UI | Illustration

ОБО МНЕ

﻿Опыт и компетентность

﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание трендов

﻿ Комуникабельность и стресоустойчивость

﻿ Надёжность и пунктуальность

Мои работы﻿

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Логотипы, брендинг, UX & UI дизайн, иллюстрации, иконки.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Вникаю на 100% в проект

﻿ ﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат

Занимаюсь только одним проектом, во время работы

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали и сроки.

﻿Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.

﻿ ﻿Работа над проектом в течении оговоренного срока.

﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов, внесение правок.

﻿ ﻿Оплата остатка суммы за проект.

﻿ ﻿Отправка исходников.

﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

﻿ ﻿Приватбанк:

﻿ ﻿Монобанк:

﻿ ﻿Payoneer:

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Руслан