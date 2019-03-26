Spicin

Руслан Спицин Spicin

 
37 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Logo design (Branding) | UX & UI | Illustration

ОБО МНЕ

  • ﻿Опыт и компетентность
  • ﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание трендов
  • ﻿ Комуникабельность и стресоустойчивость
  • ﻿ Надёжность и пунктуальность
  • Мои работы﻿
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Логотипы, брендинг, UX & UI дизайн, иллюстрации, иконки. 

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Вникаю на 100% в проект

﻿ ﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат

 Занимаюсь только одним проектом, во время работы

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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  • ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали и сроки.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Работа над проектом в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов, внесение правок.
  • ﻿ ﻿Оплата остатка суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

﻿ ﻿Приватбанк: 

﻿ ﻿Монобанк:  

﻿ ﻿Payoneer: 

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Руслан

Дизайн интерфейсов и игр
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