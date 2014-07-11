Требуется векторное изображение камаза для модального окна (форма обраной связи). Модель камаза - 6520. Вид слева. Тщательная детализация не требуется. Кузов должен вмещать форму 300px по горизонтали и 280px по вертикали. Это мой первый заказ на фрилансе, возможно дальнейшее ...