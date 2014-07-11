1 система MacOs — локальный сервер apache+php+mongo+phalcon работает, виртуальный сервер ubuntu (apache+php+mongo+phalcon) работает. 2 система Dedicated Ubuntu — повторены настройки виртуального сервера ubuntu на macos, не работает. На 2 системе не работают uri вида (/admin/notify/index), но работают ...
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- $10Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
1 система MacOs - локальный сервер apache+php+mongo+phalcon работает, виртуальный сервер ubuntu (apache+php+mongo+phalcon) работает. 2 система Dedicated Ubuntu - повторены настройки виртуального сервера ubuntu на macos, не работает. На 2 системе не работают uri вида(/admin/notify/index), но работают (/admin/index), ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Требуется векторное изображение камаза для модального окна (форма обраной связи). Модель камаза - 6520. Вид слева. Тщательная детализация не требуется. Кузов должен вмещать форму 300px по горизонтали и 280px по вертикали. Это мой первый заказ на фрилансе, возможно дальнейшее ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Заказчик четко поставил задачу, оперативно принял и оплатил работу.
Ответный отзыв
Благодарю Александра за понимание личной ситуации: взяв проект после конструктивнго общения, Александр качественно выполнил работу в срок, не задавая лишних вопросов, все по существу. Дополнительно можно отметить положительные качества: грамотная речь, ответственность за результат, исполнительность. Огромное спасибо!