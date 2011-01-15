TheMitris

Дмитрий TheMitris

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн интернет-магазина

    Требуется дизайн для интернет-магазина с последующей версткой. Требования к дизайну: минимализм строгий деловой стиль наличие небольших фишек бриф и примерный макет - в аттаче

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка

    $150

    Для интернет-магазина офисной техники и расходных материалов требуется с нуля нарисовать дизайн и сверстать его требования к дизайну: аскетичность, минимализм, практически полное ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разовая работа для Perl-программиста

    $100

    Требуется Perl-программист. Новая инфа! все работает, но не генерятся страницы, а пытаются загрузится из кэша, в котором ничего нет гдето чтото нужно поправить &gt;Интернет-магазин, написаный на Perl, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад