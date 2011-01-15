Дано - сайт услуг на WP необходимо создать страницу с формой заказа, с переходом на заполнение реквизитов как здесь - http://avtocare.com/mobile-care/ главное условие - доступ на ресурс не даю, все ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн для интернет-магазина с последующей версткой. Требования к дизайну: минимализм строгий деловой стиль наличие небольших фишек бриф и примерный макет - в аттачеДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Для интернет-магазина офисной техники и расходных материалов требуется с нуля нарисовать дизайн и сверстать его требования к дизайну: аскетичность, минимализм, практически полное ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется Perl-программист. Новая инфа! все работает, но не генерятся страницы, а пытаются загрузится из кэша, в котором ничего нет гдето чтото нужно поправить >Интернет-магазин, написаный на Perl, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад