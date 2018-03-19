Unscipted17

Необходима разработка Интернет магазина (Москва, Московская область) под ключ на CMS Wordpress или Opencart (конкретная CMS обсуждаема)
- $1000Интернет-магазины29 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подготовить тексты для интернет магазина: 1) 5 Статей для блога (темы мы хотели бы обсудить с вами и согласовать, пока готовых тем нет) 2) описание одной категории товаров 3) ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка логотипаЛоготипы и Знакинет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Интересует заказ у Вас логотипа для Интернет магазина необычных кружек и термокружек. Предполагается, что логотип будет использован не только на сайте и фото, но и на самих товарах (кружки). Готов заполнить бриф. Спасибо! ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Имеется 1100 фото товара, они все распределены по папкам. Задача: распределить однотипные фото по разным папкам. То есть, сейчас в папке находятся 5-6 разных видов товара по цвету. В результате должно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $60
Разработка логотипа для ИМЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Хотел обратиться к Вам с запросом на подготовку логотипа для Интернет магазина, товар - маски для сна (в перспективе планируется расширение до торговли в принципе всеми товарами для здорового сна). ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Хотел обратиться к Вам с запросом на подготовку логотипа для Интернет магазина, товар - маски для сна (в перспективе планируется расширение до торговли в принципе всеми товарами для здорового сна). ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад