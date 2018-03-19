Unscipted17

Павел Unscipted17

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$66
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$66
10 баллов
5 лет назад
Логотип для Интернет-магазина кружек и термокружек
Павел, благодарю за приятное сотрудничество! Буду рада общаться снова :)
Не первый раз обращаюсь к Светлане, все было выполнено в срок, качественно и красиво. Очень рекомендую Светлану по всем вопросам, связанным с логотипами, благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
Tatana_
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Рассортировать однотипные фото по папкам
Хороший адекватный заказчик, проблем с оплатой не возникло) задачу принял быстро. Рекомендую!
Татьяна сделала все в срок и работа не требовала внесения правок. Рекомендую)
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа для ИМ
Павел, замечательный заказчик и приятный человек! Предоставил очень подробное тех.задание. Работалось на одном дыхании, и работу приняли без правок. Мои наилучшие рекомендации!
Светлана крайне ответственно отнеслась к проведенной работе и несмотря на то, что я сам с трудом представлял как должен выглядеть логотип, итоговый результат полностью оправдал мои ожидания. Светлана, еще раз благодарю за работу!
Ответный отзыв