Упакую опыт в интерфейс

Основные тезисы:

- Проектирование интерфейсов различного уровня сложности;

- Хорошее видение продукта, способность понимать пользователей и их потребности;

- Способность глубоко и быстро погружаться в предметную область:

- Мощные аналитические способности (гуглю как боженька). Умение составлять сложные алгоритмы.

- Грамотный, но понятный язык. Умение легко доносить до людей письменно и устно сложные вещи;

- Отличная коммуникабельность;

- Исследование рынка и пользователей (custdev), определение болей и точек роста;

- Создание концепции улучшения продукта и новых фич;

- Насмотренность

- Знание и владение современными методами описания требований User Story, Customer Journey Map, User Story Map, Min map и пр.

- Понимание BPMN, UML, FLOW