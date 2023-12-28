Упакую опыт в интерфейс
Основные тезисы:
- Проектирование интерфейсов различного уровня сложности;
- Хорошее видение продукта, способность понимать пользователей и их потребности;
- Способность глубоко и быстро погружаться в предметную область:
- Мощные аналитические способности (гуглю как боженька). Умение составлять сложные алгоритмы.
- Грамотный, но понятный язык. Умение легко доносить до людей письменно и устно сложные вещи;
- Отличная коммуникабельность;
- Исследование рынка и пользователей (custdev), определение болей и точек роста;
- Создание концепции улучшения продукта и новых фич;
- Насмотренность
- Знание и владение современными методами описания требований User Story, Customer Journey Map, User Story Map, Min map и пр.
- Понимание BPMN, UML, FLOW
Я против войны в Украине!
Дизайн мобильных приложений
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