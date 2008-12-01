Образование:
- Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ) 1996-2001 магистр по специальности системы управления и автоматики
- аспирантура при СевНТУ 2001-2004
Работа:
- 2001 - ... ассистент кафедры технической кибернетики СевНТУ
- 2001 - 2005 - начальник информационно-издательского отдела центра переподготовки и повышения квалификации
- 2005 - 2008 программист КБ Таврида Электрик
Знание:
- С++, Pascal (15 лет)
- Delphi, C++ Builder, Visual Studio (10 лет)
- MS SQL, MySQL (7 лет)
- HTML, PHP, JavaScript, AJAX (5 лет)
- Matlab, MatCAD (10 лет)
- Flash, Corel, Photoshop (7 лет)
Иностранные языки:
Английский
Область интересов:
Разработка прикладного ПО, дизайн и разработка web-сайтов, web-программирование, математическое моделирование, научно-технические статьи.
- Интернет магазин Fresh & Clear Air Systems229 просмотров
- AntiBOSS236 просмотров
- Программа расчета металлопластиковых конструкций463 просмотра
- Сайт туристической компании КрымКурсо384 просмотра
- Сайт духовно-музыкального журнала Регентское дело310 просмотров