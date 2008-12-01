VASoft

Василий VASoft

 
45 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Образование:

- Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ) 1996-2001 магистр по специальности системы управления и автоматики

- аспирантура при СевНТУ 2001-2004

Работа:

- 2001 - ... ассистент кафедры технической кибернетики СевНТУ

- 2001 - 2005 - начальник информационно-издательского отдела центра переподготовки и повышения квалификации

- 2005 - 2008 программист КБ Таврида Электрик

Знание:

- С++, Pascal (15 лет)

- Delphi, C++ Builder, Visual Studio (10 лет)

- MS SQL, MySQL (7 лет)

- HTML, PHP, JavaScript, AJAX (5 лет)

- Matlab, MatCAD (10 лет)

- Flash, Corel, Photoshop (7 лет)

Иностранные языки:

Английский

Область интересов:

Разработка прикладного ПО, дизайн и разработка web-сайтов, web-программирование, математическое моделирование, научно-технические статьи.

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphiAjaxFlashPhotoshop
Отзывы заказчиков
piat
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Консультация пециалистов по тау/сау
Работа была выполнена качественно, в срок. Очень приятно работать с Василием. Будем дальше сотрудничать.
Очень приятно работать с Дмитрием. Четко сформулированная задача, своевременная оплата, оперативное решение вопросов. Рекомендую Дмитрия как ответственного и порядочного заказчика. С удовольствием буду сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#1392
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#5350