Коротко о себе
Я профессиональный дизайнер сайтов и мобильных приложений с опытом работы более 3 лет. Имею успешный опыт создания дизайна для веб-сайтов, CRM-систем, мобильных приложений, лендингов, логотипов, наружной рекламы, флаеров, интернет-баннеров.
Мои сильные навыки
• дизайн многостраничных сайтов
• дизайн лендингов
• дизайн CRM-систем
• дизайн мобильных приложений
• редизайн готовых продуктов (многостраничных сайтов, лендингов, CRM-систем, мобильных приложений)
Инструменты, которые я использую:
• Figma
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe After Effects
• Студия InVision
• Adobe InDesign
• Adobe Lightroom
Как я работаю
- Предварительное обсуждение проекта, цели, ресурсы, сроки и цена
- Предоплата 50% или безопасная сделка
- Максимально погружаюсь в предмет разработки
- Создаю вайерфрейм, в котором продумываю логику будущего сайта или мобильного приложения
- Согласование / доработка вайерфрейма
- Собираю дизайн концепцию из 2х экранов (до полного утверждения)
- На основе утвержденной визуальной концепции разработываю остальные экраны проекта
- Согласование / доработка / окончательное согласование
- Сборка адаптива, элементов UI и сценария анимации
- Получение остатка оплаты / завершение сделки
- Передача исходников в Figma
с 09-00 до 01-00 по Киеву (UTC+2)
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
• Безналичный расчет
• Paysend
• Приватбанк
• WebMoney (WMZ, WMR)
• Яндекс деньги
• Qiwi Wallet
• Payoneer
Контакты
Тelegram: https://t.me/Vitaliy_Babiy
Тел.: +38(093) 990-60-90
Почта: [email protected]
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