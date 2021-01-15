Профессиональный веб-дизайнер и графический дизайнер

Коротко о себе

Я профессиональный дизайнер сайтов и мобильных приложений с опытом работы более 3 лет. Имею успешный опыт создания дизайна для веб-сайтов, CRM-систем, мобильных приложений, лендингов, логотипов, наружной рекламы, флаеров, интернет-баннеров.

Мои сильные навыки

• дизайн многостраничных сайтов

• дизайн лендингов

• дизайн CRM-систем

• дизайн мобильных приложений

• редизайн готовых продуктов (многостраничных сайтов, лендингов, CRM-систем, мобильных приложений)

Инструменты, которые я использую:

• Figma

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Adobe After Effects

• Студия InVision

• Adobe InDesign

• Adobe Lightroom

Как я работаю

Предварительное обсуждение проекта, цели, ресурсы, сроки и цена

Предоплата 50% или безопасная сделка

Максимально погружаюсь в предмет разработки

Создаю вайерфрейм, в котором продумываю логику будущего сайта или мобильного приложения

Согласование / доработка вайерфрейма

Собираю дизайн концепцию из 2х экранов (до полного утверждения)

На основе утвержденной визуальной концепции разработываю остальные экраны проекта

Согласование / доработка / окончательное согласование

Сборка адаптива, элементов UI и сценария анимации

Получение остатка оплаты / завершение сделки

Передача исходников в Figma

с 09-00 до 01-00 по Киеву (UTC+2)

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• ﻿Безналичный расчет﻿

• Paysend

• Приватбанк

• WebMoney (WMZ, WMR)﻿

• Яндекс деньги

• Qiwi Wallet

• Payoneer

Контакты

Тelegram: https://t.me/Vitaliy_Babiy

Тел.: +38(093) 990-60-90

Почта: [email protected]