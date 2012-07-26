Vitalsever

Виталий Vitalsever

 
43 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Эскизная планировка - план квартиры 67м2.

    Нужен план квартиры (Эскизная планировка) 67м2.   Должно быть 3 отдельные комнаты + гостинная столовая. (Если быть точным то 2 маленькие спаленки  ( примерно 3*3) детские и одна спальня  (3-4*3)для родителей, то что одна спаленка будет ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Эскизная планировка

    Нужен план(Эскизная планировка) квартиры 67м2. 3d.  Должно быть 3 отдельные комнаты + гостинная столовая. Цветочки обойки пока не нужны только разметка под стены\двери. Это пока первый этап. Понравится работа будем работать дальше.   Фото с листа ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется сделать сайт под ключ.

    Есть шаблон на modX www. мастер-окон.укр нужно сделать сайт под ключ с текстами картинками и т.д. есть сайты которые нравятся напр. http://www.novivikna.dp.ua/ , http://pulsar-quantum.com.ua/, http://tgi-group.com.ua/, http://ml.dp.ua/ru. Сайт должен быть небольшой типа сайта визитки. (http://lp.allthings.in.ua/) ...

    MODXСайт-визитка
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта по продаже окон, дверей

    Требуется создать сайт по продаже окон по типу http://ml.dp.ua/ru на cms. c нормальной админкой. (только не джумла) Указывайте цену и сроки. Заявки без стоимости будут отклонены. P.S. Исполнитель должен быть ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется обработка 10 личных фото.

    $50

    Требуется обработка 10 личных фото чем-то типа фотошопа. (Убрать лишнее:Людей, мусор морщины и т.д. Сделать более контрастные и насыщенные цвета ) Для дальнейшей распечатки на большой формат. (Специалисту походу должно быть виднее) Главное результат а ...

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
BazenA
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
день назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Эскизная планировка - план квартиры 67м2.
Четкая постановка задачи, быстрая связь, полная и своевременная оплата, отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!!!
Была сделана перепланировка квартиры из 2х в 3х комнатную. Очень быстрая и качественная работа. Удовлетворение всех поставленных задач и предпочтений. Рекомендую.
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