Vitalsever

Нужен план квартиры (Эскизная планировка) 67м2. Должно быть 3 отдельные комнаты + гостинная столовая. (Если быть точным то 2 маленькие спаленки ( примерно 3*3) детские и одна спальня (3-4*3)для родителей, то что одна спаленка будет ...
- Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен план(Эскизная планировка) квартиры 67м2. 3d. Должно быть 3 отдельные комнаты + гостинная столовая. Цветочки обойки пока не нужны только разметка под стены\двери. Это пока первый этап. Понравится работа будем работать дальше. Фото с листа ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть шаблон на modX www. мастер-окон.укр нужно сделать сайт под ключ с текстами картинками и т.д. есть сайты которые нравятся напр. http://www.novivikna.dp.ua/ , http://pulsar-quantum.com.ua/, http://tgi-group.com.ua/, http://ml.dp.ua/ru. Сайт должен быть небольшой типа сайта визитки. (http://lp.allthings.in.ua/) ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт по продаже окон по типу http://ml.dp.ua/ru на cms. c нормальной админкой. (только не джумла) Указывайте цену и сроки. Заявки без стоимости будут отклонены. P.S. Исполнитель должен быть ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется обработка 10 личных фото чем-то типа фотошопа. (Убрать лишнее:Людей, мусор морщины и т.д. Сделать более контрастные и насыщенные цвета ) Для дальнейшей распечатки на большой формат. (Специалисту походу должно быть виднее) Главное результат а ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад