Vitalsever

Нужен план(Эскизная планировка) квартиры 67м2. 3d. Должно быть 3 отдельные комнаты + гостинная столовая. Цветочки обойки пока не нужны только разметка под стены\двери. Это пока первый этап. Понравится работа будем работать дальше. Фото с листа ...