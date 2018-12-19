VladislavaDesign

Владислава VladislavaDesignVladislavaDesign
26 летУкраина/Кривой Рог
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер
Владею такими программами, как:
• CorelDRAW • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe Illustrator • AutoCAD
Дополнительно владею навыками в WEB-программировании (HTML, CSS, JavaScript).
Знание языков:
Целью поиска работы является реализация себя в профессии графического дизайнера, совершенствование своих навыков и материальный доход.
Разрабатываю дизайн сайтов, логотипы, упаковку, баннеры, фирменный стиль, иллюстрации. Также занимаюсь живописью и графикой.