VladislavaDesign

Графический дизайнер

Владею такими программами, как:

• CorelDRAW • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe Illustrator • AutoCAD

Дополнительно владею навыками в WEB-программировании (HTML, CSS, JavaScript).

Знание языков:

Целью поиска работы является реализация себя в профессии графического дизайнера, совершенствование своих навыков и материальный доход.

Разрабатываю дизайн сайтов, логотипы, упаковку, баннеры, фирменный стиль, иллюстрации. Также занимаюсь живописью и графикой.