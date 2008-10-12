WebFirst_SPB

Что мы делаем и сколько это стоит

Мы занимаемся всем спектром услуг, связанных с интернетом и графическим дизайном. Данный прайс-лист представляет собой лишь ориентировочные базовые цены на наши услуги, хотя они и соответствуют средней цене за данную услугу. Окончательная стоимость по каждому проекту рассчитывается нашими менеджерами каждый раз отдельно.

1. Простой сайт (1) – 4000р

-Шаблонный дизайн* (смена логотипа, картинок, цветовой гаммы)

-Хостинг в размере 50 Mb (на 1 год)

-Регистрация 1-го доменного имени (на 1 год)

-До 5 внутренних страниц (О компании, контакты, прайс-лист)

-Разработка карты проезда

-Установка счетчика посещаемости

-Модуль обратной связи

Срок разработки: 1-3 дня

2. Сайт визитка (2) – 9500р

-Уникальный (простой) дизайн

-Система управления содержимым сайта

-Хостинг в размере 100 Mb (на 1 год)

- Регистрация доменного имени (на 1 год)

- до 15 внутренних страниц

- Разработка карты проезда

-Установка счетчика посещаемости

-Модуль новости, Модуль обратной связи

- Электронная почта вида: ***@ваш домен.ру

Срок разработки: 5-10 дней

3. Корпоративный сайт (3) – 19 000р

-Эксклюзивный дизайн

-Система управлением сайта (UMI CMS)

-Модуль новости, Модуль обратной связи, Поиск по сайту, Модуль опросы

-Хостинг в размере 100-250 Mb (на 1 год)

- Регистрация доменного имени (на 1 год)

- до 25 внутренних страниц

- Разработка карты проезда

-Установка счетчика посещаемости

- Электронная почта вида: ***@ваш домен.ру

Срок разработки: 10-22 дня

4. Сайт Интернет Магазин (4) – 30 000-100 000р

-Эксклюзивный дизайн;

-О компании, контактная информация с картой проезда;

-Система новостей (анонсов) сайта;

-Рассылка новостей зарегистрированным пользователям;

-Каталог продукции (услуг);

-Заказ продукции через интернет (интернет-магазин);

-Загрузка прайс-листа в формате Microsoft Excel;

-Поисковая система по страницам сайта;

-Динамическая карта сайта;

-Форма обратной связи;

-Собственная система статистики сайта;

-Система редактирования содержимого сайта пользователем.

5. Сайт «под ключ» (5) – от 25 000р

-Сайт созданный «под ключ» Необходимо заполнить "Заявку на сайт"

* Шаблонный сайт или шаблонный дизайн — это заранее подготовленные макеты страниц сайта, разработанные нашими профессиональными дизайнерами. Сочетание этих слов отпугивает многих, но ничего страшного в «шаблонности» нет — клиент, выбрав один из готовых вариантов дизайна, получает работоспособный красивый сайт в кратчайшие сроки и за несоизмеримые с затратами на эксклюзивный дизайн, средства.

Продвижение сайтов:

На сегодняшний день поисковая оптимизация сайта — один из самых интересных видов рекламы. Во-первых — это определяется тем, что данная сфера услуг еще очень молода и анархична, следовательно порог вхождения много ниже чем в других рекламных сферах. Во-вторых — по запросам, в основном придут именно те посетители, которые действительно искали рекламируемый вид услуг или товаров, а «мусора» будет очень мало.

Стоимость продвижения сайтов - от 9000 руб.

Расчетная сумма за продвижение сайта оплачивается клиентом в размере 100% в начале каждого месяца. Нам невыгодно проработать с клиентом 1 месяц и расстаться, своей работой мы стараемся принести максимальную пользу бизнесу клиента.

Отдельные и дополнительные услуги по созданию сайтов:

- Изготовление рекламного баннера, GIF - от 1000 руб.

- Изготовление рекламного баннера, FLASH - от 2000 руб.

-Разработка динамической заставки к сайту, FLASH – от 6000 руб.

Фирменная атрибутика:

- Разработка логотипа компании – 15 000 руб.

- Разработка фирменного стиля компании (логотип, визитные карточки, бланк, 2 вида конвертов, другие элементы) - от 20 000 руб.

Почти все виды оплаты! WM, ЯД, наличные в спб, безнал и т.д.