WebFirst_SPB

Добрый день! Нужен фирменный стиль. Техническое задание в приложение. Спасибо!
Илья Новожилов WebFirst_SPBWebFirst_SPB
Что мы делаем и сколько это стоит
Мы занимаемся всем спектром услуг, связанных с интернетом и графическим дизайном. Данный прайс-лист представляет собой лишь ориентировочные базовые цены на наши услуги, хотя они и соответствуют средней цене за данную услугу. Окончательная стоимость по каждому проекту рассчитывается нашими менеджерами каждый раз отдельно.
1. Простой сайт (1) – 4000р
-Шаблонный дизайн* (смена логотипа, картинок, цветовой гаммы)
-Хостинг в размере 50 Mb (на 1 год)
-Регистрация 1-го доменного имени (на 1 год)
-До 5 внутренних страниц (О компании, контакты, прайс-лист)
-Разработка карты проезда
-Установка счетчика посещаемости
-Модуль обратной связи
Срок разработки: 1-3 дня
2. Сайт визитка (2) – 9500р
-Уникальный (простой) дизайн
-Система управления содержимым сайта
-Хостинг в размере 100 Mb (на 1 год)
- Регистрация доменного имени (на 1 год)
- до 15 внутренних страниц
- Разработка карты проезда
-Установка счетчика посещаемости
-Модуль новости, Модуль обратной связи
- Электронная почта вида: ***@ваш домен.ру
Срок разработки: 5-10 дней
3. Корпоративный сайт (3) – 19 000р
-Эксклюзивный дизайн
-Система управлением сайта (UMI CMS)
-Модуль новости, Модуль обратной связи, Поиск по сайту, Модуль опросы
-Хостинг в размере 100-250 Mb (на 1 год)
- Регистрация доменного имени (на 1 год)
- до 25 внутренних страниц
- Разработка карты проезда
-Установка счетчика посещаемости
- Электронная почта вида: ***@ваш домен.ру
Срок разработки: 10-22 дня
4. Сайт Интернет Магазин (4) – 30 000-100 000р
-Эксклюзивный дизайн;
-О компании, контактная информация с картой проезда;
-Система новостей (анонсов) сайта;
-Рассылка новостей зарегистрированным пользователям;
-Каталог продукции (услуг);
-Заказ продукции через интернет (интернет-магазин);
-Загрузка прайс-листа в формате Microsoft Excel;
-Поисковая система по страницам сайта;
-Динамическая карта сайта;
-Форма обратной связи;
-Собственная система статистики сайта;
-Система редактирования содержимого сайта пользователем.
5. Сайт «под ключ» (5) – от 25 000р
-Сайт созданный «под ключ» Необходимо заполнить "Заявку на сайт"
* Шаблонный сайт или шаблонный дизайн — это заранее подготовленные макеты страниц сайта, разработанные нашими профессиональными дизайнерами. Сочетание этих слов отпугивает многих, но ничего страшного в «шаблонности» нет — клиент, выбрав один из готовых вариантов дизайна, получает работоспособный красивый сайт в кратчайшие сроки и за несоизмеримые с затратами на эксклюзивный дизайн, средства.
Продвижение сайтов:
На сегодняшний день поисковая оптимизация сайта — один из самых интересных видов рекламы. Во-первых — это определяется тем, что данная сфера услуг еще очень молода и анархична, следовательно порог вхождения много ниже чем в других рекламных сферах. Во-вторых — по запросам, в основном придут именно те посетители, которые действительно искали рекламируемый вид услуг или товаров, а «мусора» будет очень мало.
Стоимость продвижения сайтов - от 9000 руб.
Расчетная сумма за продвижение сайта оплачивается клиентом в размере 100% в начале каждого месяца. Нам невыгодно проработать с клиентом 1 месяц и расстаться, своей работой мы стараемся принести максимальную пользу бизнесу клиента.
Отдельные и дополнительные услуги по созданию сайтов:
- Изготовление рекламного баннера, GIF - от 1000 руб.
- Изготовление рекламного баннера, FLASH - от 2000 руб.
-Разработка динамической заставки к сайту, FLASH – от 6000 руб.
Фирменная атрибутика:
- Разработка логотипа компании – 15 000 руб.
- Разработка фирменного стиля компании (логотип, визитные карточки, бланк, 2 вида конвертов, другие элементы) - от 20 000 руб.
Почти все виды оплаты! WM, ЯД, наличные в спб, безнал и т.д.
- $500Фирменный стиль43 заявкиЗакрыт15 лет назад