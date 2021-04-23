Yonka

Елена Yonka

 
36 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Подбор персонала. Как для себя!

Здравствуйте, коллеги!

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Предлагаем Вам услуги рекрутера.

Работаем с вакансиями массподбора/менеджера по продажам/торговые представители.

Эффективно используем опыт, знания и профессиональные ресурсы!

Ищем:г. Киев и область, г.Днепр, г.Одесса.

По вопросам обращайтесь по номеру: 0952139811

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    ApacheJavaGit
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    3 года назад

  • Java-разработчик (Kafka)

    Предлагаю удаленную работу java-developer (Kafka). • Разработка ПО для обмена данными между информационными системами предприятия на основе Apache Kafka ([url=http://confluent.io/]Confluent.io[/url]) • Разработка микро-сервисов для решения задач в рамках различных проектов • Реализация прямых интеграций между информационными системами Описание проекта: Во ...

    ApacheJavaGit
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад