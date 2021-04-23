Торгово-производственная компания сантехнических решений и оборудования приглашает в свою команду full-stack разработчика. Цель должности: Развитие и поддержка B2B портала. Портал на 2-й итерации (New Features, Bugfix) Проект находится в разработке уже около года, он поднят на нашем внутреннем ...