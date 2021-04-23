Торгово-производственная компания сантехнических решений и оборудования приглашает в свою команду full-stack разработчика. Цель должности: Развитие и поддержка B2B портала. Портал на 2-й итерации (New Features, Bugfix) Проект находится в разработке уже около года, он поднят на нашем внутреннем ...
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- Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Предлагаю удаленную работу java-developer (Kafka). • Разработка ПО для обмена данными между информационными системами предприятия на основе Apache Kafka ([url=http://confluent.io/]Confluent.io[/url]) • Разработка микро-сервисов для решения задач в рамках различных проектов • Реализация прямых интеграций между информационными системами Описание проекта: Во ...Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Предлагаю удаленную работу java-developer (Kafka). • Разработка ПО для обмена данными между информационными системами предприятия на основе Apache Kafka ([url=http://confluent.io/]Confluent.io[/url]) • Разработка микро-сервисов для решения задач в рамках различных проектов • Реализация прямых интеграций между информационными системами Описание проекта: Во ...Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад