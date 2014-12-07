ZaSolncem

Мария ZaSolncem

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Раскрутка группы вконтакте
Спасибо Марии за проект! Только положительные эмоции от сотрудничества. Четкое ТЗ , человек знает чего хочет . С оплатой ни каких проблем . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! Всем рекомендую!
Спасибо, Александру за работу! Все выполнено, как и договаривались. Всегда идет на контакт, держит связь и доброжелателен!
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Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужен продающий рекламный текст
С Марией работать одно удовольствие: четкие требования, всегда на связи, полная предоплата!
Сергей, спасибо за оперативную и качественную работу :) тексты меня очень порадовали - свежие, интересные и привлекающие внимание! то, что мне было необходимо! а главное - сделал все быстро и в срок!
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