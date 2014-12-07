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Здравствуйте! Необходимо создать презентацию о сотрудничестве для отправки возможным партнерам (туристическая сфера). Исполнителей без портфолио - прошу не обращаться.Презентации14 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо продающее рекламное объявление для туристического агентства - для посева рекламы в группах-партнерах вконтакте. Исполнителей без портфолио прошу не откликаться.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо увеличить ЦА группы вконтакте (туристическое агентство) - сейчас в группе 200 человек. Интересуют исключительно белые способы - цена и сроки. Прошу не обращаться исполнителей без портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать landing pages с гарантией конверсии - от 5% и более с целевого трафика. Также интересует настройка рекламной кампании в гугле и яндексе. Прошу не обращаться исполнителей без портфолио. Необходимы следующие ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад