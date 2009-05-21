Около 7 лет профессиональной разработки программ. Основной

опыт работы:

.NET (C#)

Опыт работы - 2 года:

· разработка системы управления контентом сайта и хранения

документов на сервере под ASP.NET + MS Sql Server

· разработка сайтов на вышеописанной системе

· разработка GUI с помощью библиотек Win Forms и Infragistics

NetAdvantage

· разработка алгоритмов быстрого анализа html текста

· разработка приложения для управляемой загрузки страниц веб-

сайта (аналогично Offline Explorer)

· разработка системы защиты программы от неавторизованного

запуска (Cryptography, ASP.NET + Web Services, Reflection, MS

Sql Server).

Опыт практической работы:

ADO.NET, Reflection, Cryptography, Windows Forms, ASP.NET,

Web Services, XML.

Java

Опыт работы - 1.5 года:

· разработка CAD "Emc-CAD 2" (на платформе Eclipse RCP). В том числе:

o разработка GUI приложения, используя платформу Eclipse

o разработка графического редактора схем, используя библиотеку

GEF / Draw2d.

o разработка клиент-серверной архитектуры приложения

(с использованием Corba).

C++

Опыт работы - 5 лет:

· разработка CAD "Emc-CAD" (Borland C++ Builder). В том числе:

o разработка UI приложения, используя VCL

o разработка графического редактора схем

o развитие и доработка вычислительных ядер (реализация

алгоритмов интегрирования жестких систем дифференциальных

уравнений, поиска в многомерном пространстве, БПФ и т.д.)

o разработка системы графического отображения вычисляемых

данных

o обеспечение одновременного вычисления и отображения

результатов вычисления для произвольного количества схем

· разработка кроссплатформенного приложения под Win32 и Linux

с использованием GCC, GTK и Cygwin

· разработка GUI с помощью MFC

· разработка COM компонентов с помощью ATL

JScript (for browsers) / DHTML

Опыт разработки кроссбраузерных скриптов.

TECHNICAL ENVIRONMENT

OPERATING SYSTEMS: Windows 2000 / XP / 2003

LANGUAGES: C#, C/C++, Java, T-SQL, XML, JScript, DHTML

TECHNOLOGIES: .NET Framework, ASP.NET, Web Services, ADO.NET,

MFC, ATL, COM, ActiveX Control

WEB TECHNOLOGIES: ASP.NET, Web Services

DBMS: MS SQL Server, MS Access

DB ACCESS: ADO.NET

GUI LIBRARIES: Win Forms, JFace / SWT, MFC, VCL

SOFTWARE: Visual Studio 2005 / 2003 / .NET, Eclipse, Borland C++

Builder 3-6, Visual Studio 6, Perforce, Subversion, IIS