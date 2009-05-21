Около 7 лет профессиональной разработки программ. Основной
опыт работы:
.NET (C#)
Опыт работы - 2 года:
· разработка системы управления контентом сайта и хранения
документов на сервере под ASP.NET + MS Sql Server
· разработка сайтов на вышеописанной системе
· разработка GUI с помощью библиотек Win Forms и Infragistics
NetAdvantage
· разработка алгоритмов быстрого анализа html текста
· разработка приложения для управляемой загрузки страниц веб-
сайта (аналогично Offline Explorer)
· разработка системы защиты программы от неавторизованного
запуска (Cryptography, ASP.NET + Web Services, Reflection, MS
Sql Server).
Опыт практической работы:
ADO.NET, Reflection, Cryptography, Windows Forms, ASP.NET,
Web Services, XML.
Java
Опыт работы - 1.5 года:
· разработка CAD "Emc-CAD 2" (на платформе Eclipse RCP). В том числе:
o разработка GUI приложения, используя платформу Eclipse
o разработка графического редактора схем, используя библиотеку
GEF / Draw2d.
o разработка клиент-серверной архитектуры приложения
(с использованием Corba).
C++
Опыт работы - 5 лет:
· разработка CAD "Emc-CAD" (Borland C++ Builder). В том числе:
o разработка UI приложения, используя VCL
o разработка графического редактора схем
o развитие и доработка вычислительных ядер (реализация
алгоритмов интегрирования жестких систем дифференциальных
уравнений, поиска в многомерном пространстве, БПФ и т.д.)
o разработка системы графического отображения вычисляемых
данных
o обеспечение одновременного вычисления и отображения
результатов вычисления для произвольного количества схем
· разработка кроссплатформенного приложения под Win32 и Linux
с использованием GCC, GTK и Cygwin
· разработка GUI с помощью MFC
· разработка COM компонентов с помощью ATL
JScript (for browsers) / DHTML
Опыт разработки кроссбраузерных скриптов.
TECHNICAL ENVIRONMENT
OPERATING SYSTEMS: Windows 2000 / XP / 2003
LANGUAGES: C#, C/C++, Java, T-SQL, XML, JScript, DHTML
TECHNOLOGIES: .NET Framework, ASP.NET, Web Services, ADO.NET,
MFC, ATL, COM, ActiveX Control
WEB TECHNOLOGIES: ASP.NET, Web Services
DBMS: MS SQL Server, MS Access
DB ACCESS: ADO.NET
GUI LIBRARIES: Win Forms, JFace / SWT, MFC, VCL
SOFTWARE: Visual Studio 2005 / 2003 / .NET, Eclipse, Borland C++
Builder 3-6, Visual Studio 6, Perforce, Subversion, IIS